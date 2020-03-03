Fed'den sürpriz faiz indirimi! Karar sonrası dolar düşüşe geçti

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Karar sonrası dolar düşüşe geçti.

Fed, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Karar oybirliğiyle alındı.

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Sürpriz karar sonrasında dolar 6,10'un altına kadar geriledi. Dolar dün 6,2640'a kadar yükselmişti.

KORONAVİRÜS (KOVİD-19) ETKİSİ

Fed'den aldığı faiz kararıyla ilgil ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD ekonomisinin temelleri güçlü olmayı sürdürüyor. Ancak corona virüs ekonomik aktivite üzerinde değişken riskler arz ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi bu riskler nedeniyle ve azami istihdam ile fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda federal fonlama faizi hedef aralığını düşürme kararı aldı."

KÜRESEL PİYASALAR YENİ HAFTAYA POZİTİF BAŞLAMIŞTI

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 914'e çıkarken, Güney Kore başta olmak üzere vaka sayısındaki artışlar salgının ekonomiye etkilerinin ilk tahminlerden çok daha güçlü ve uzun süreli olabileceği endişelerine neden oldu.

Söz konusu endişelerle geçen hafta ABD pay piyasaları ortalama yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımları ile tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde 1,1160'a kadar geriledi.

Çin'de ekonomi yönetiminin ekonomik aktiviteyi ve piyasaları destekleyici adımları sonrası en önemli adım, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma akşamı yayımlanan açıklamasındaki sözle yönlendirmesi oldu.