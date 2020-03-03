  • Bist 100
    111207
  • Dolar
    6,0743
  • Euro
    6,7933
  • Altın
    317,0490
İstanbul
10 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis cezası Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis cezası
Mülteci krizi Avrupa basınında Mülteci krizi Avrupa basınında
İran'da koronavirüs salgını esnafı vurdu İran'da koronavirüs salgını esnafı vurdu
Fed'den sürpriz faiz indirimi! Karar sonrası dolar düşüşe geçti Fed'den sürpriz faiz indirimi! Karar sonrası dolar düşüşe geçti
ABD heyeti yerinden edilen Suriyelilere insani yardımları inceledi ABD heyeti yerinden edilen Suriyelilere insani yardımları inceledi
Hafter milislerinin havalimanına attığı roketler 2 boş yolcu uçağına isabet etti Hafter milislerinin havalimanına attığı roketler 2 boş yolcu uçağına isabet etti
Dünyanın her yerinden Mehmetçik'e destek Dünyanın her yerinden Mehmetçik'e destek
Ekrem İmamoğlu, yüzde 35'lik ulaşım zammının ardından yüzde 50 zam da müzelere yaptı Ekrem İmamoğlu, yüzde 35'lik ulaşım zammının ardından yüzde 50 zam da müzelere yaptı
Jeffrey, Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz açıklamasını yaptı Jeffrey, Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz açıklamasını yaptı
Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu
26 yıl sonra yakalandı 26 yıl sonra yakalandı
Katil Esed'in pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi alır almaz üssüne döndü Katil Esed'in pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi alır almaz üssüne döndü
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü
Hisar, Bahar Kalkanı bölgesine konuşlandırılacak Hisar, Bahar Kalkanı bölgesine konuşlandırılacak
Yeni Delhi'de tansiyon düşmüyor Kucağındaki bebeğe de acımadı! Yeni Delhi'de tansiyon düşmüyor Kucağındaki bebeğe de acımadı!
Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü
Bahar Kalkanı'ndan yeni görüntüler Bahar Kalkanı'ndan yeni görüntüler
TBMM, İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı TBMM, İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı
Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu
Hafter'in Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti Hafter'in Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti
Silivri açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Silivri açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
2 çocuk annesi kadın 5 gündür her yerde aranıyor! 2 çocuk annesi kadın 5 gündür her yerde aranıyor!
Müslümana karşı şiddet tırmanıyor! Vatandaşlık yasasına karşı protestolarda ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi Müslümana karşı şiddet tırmanıyor! Vatandaşlık yasasına karşı protestolarda ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Mart 2020 Salı 18:10:13 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 18:30:52

Fed'den sürpriz faiz indirimi! Karar sonrası dolar düşüşe geçti

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dolar ve euro düşüşe geçti.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Karar sonrası dolar düşüşe geçti.

Fed, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Karar oybirliğiyle alındı.

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Sürpriz karar sonrasında dolar 6,10'un altına kadar geriledi. Dolar dün 6,2640'a kadar yükselmişti.

KORONAVİRÜS (KOVİD-19) ETKİSİ

Fed'den aldığı faiz kararıyla ilgil ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD ekonomisinin temelleri güçlü olmayı sürdürüyor. Ancak corona virüs ekonomik aktivite üzerinde değişken riskler arz ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi bu riskler nedeniyle ve azami istihdam ile fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda federal fonlama faizi hedef aralığını düşürme kararı aldı."

KÜRESEL PİYASALAR YENİ HAFTAYA POZİTİF BAŞLAMIŞTI

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 914'e çıkarken, Güney Kore başta olmak üzere vaka sayısındaki artışlar salgının ekonomiye etkilerinin ilk tahminlerden çok daha güçlü ve uzun süreli olabileceği endişelerine neden oldu.

Söz konusu endişelerle geçen hafta ABD pay piyasaları ortalama yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımları ile tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde 1,1160'a kadar geriledi.

Çin'de ekonomi yönetiminin ekonomik aktiviteyi ve piyasaları destekleyici adımları sonrası en önemli adım, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma akşamı yayımlanan açıklamasındaki sözle yönlendirmesi oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER