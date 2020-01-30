Fed faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, coronavirüsün makroekonomik etkilerinin henüz belirsizliğini koruduğuna da işaret ederek, Fed'in bu konuda gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı.

ÇİN'DE CORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, coronavirüsten yaşamını yitirenlerin 169'a ulaştığını belirtti.

Ölümlerin büyük çoğunlukla Hubei bölgesinde gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamaya göre, 1,700 yeni vaka belirlendi.