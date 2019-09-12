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12 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 01:47:03

ABD’li firmalar yatırıma hazır

Türkiye’de bir dizi görüşmeler gerçekleştiren ABD Ticaret Bakanı Ross, yeni yatırımlar yapmaya hazı+r olduklarını söyledi. 

Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak üzere temaslarda bulunmak için Türkiye’ye gelen, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un 5 günlük ziyareti sona erdi. 

Kısa vadede artacak

ABD’li Bakan Ross ziyaret süresince, Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekonominin önde gelen isim ve kurumlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ross, görüşmeler sonrası yaptığı değerlendirmede, “Ticaret hacmimizi çok kısa vadede, günler içinde birkaç milyar dolar daha artırmamız mümkün. Böylelikle uzun vadedeki 100 milyar dolarlık hedefimize daha kısa sürede ulaşabiliriz” diye konuştu. 

BM’de açıklanacak 

Ross, Türkiye-ABD ticaret hacminde 100 milyar dolarlık hedefin, ABD tarafından Türkiye’ye 50 milyar dolar, Türkiye tarafından da ABD’ye 50 milyar dolar ticaret olarak gerçekleşeceğini umduklarını, bu şekilde ticaret miktarının çok dengeli ve çok büyümüş olacağını bildirdi. En kısa zamanda somut olarak neler yapılabileceğine odaklandıklarını dile getiren Ross, bu adımların ayın 25’inde yapılacak BM toplantısında, her iki ülkenin başkanları tarafından duyurulacağını bildirdi. 

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