ABD’den koronavirüse karşı ekonomi formülü

New York Times gazetesinin ‘Dealbook’ bölümünü hazırlayan Andrew Ross Sorkin’in kaleme aldığı yazıda 2008 yılındaki finans krizinde kimlerin kurtarıldığının hala tartışıldığı hatırlatılarak bu kez Amerikan hükümetinin büyük ya da küçük her işletmeyi ve serbest çalışanı kurtarması gerektiği savunuldu.

Yazıda, “Bilimin Kovid 19 krizini çözmesi biraz zaman alacak ancak ekonomik krizi hemen çözebiliriz” denildi. Andrew Ross Sorkin, koronavirüse karşı bir formül belirlemek için 2008’deki kurtarma paketlerini hazırlayan isimlerle konuştuğunu belirtti. Buna göre formül her Amerikan işletmesine ve girişimcisine faizsiz 5 yıllık köprü kredi sağlamak. Kredinin tek koşulu işletmelerin bu sürede istihdamı yüzde 90 koruması ve maaşları düşürmemesi. Kredi için son 2 hafta içinde işini kaybedenlerin de tekrar şirketlerinde istihdam edilmesi isteniyor.

Milliyet