ABD-Çin ticaret savaşı görüşmeleri: Büyük bir ilerleme beklemiyorlar

The Wall Street Journal´da yer alan, "konuyla ilgili bilgisi olan kanaklara" dayandırılan habere göre, iki tarafın görüşmelerin Mayıs´ta duraklamasına sebep olan sorunlar üzerinde ısrarcı olması sebebiyle bir ilerleme beklemediği iddia edildi.

Söz konusu sorunlar arasında ABD tarafında fikri mülkiyet haklarının korunması ve Çin´in ABD´li işletmere yönelik devlet sübvasyonları yer alırken, Çin´in de Washington yönetiminin Pekin´e uyguladığı ek gümrük vergileri uygulamalarının kaldırılmasını talep ettiği öne sürüldü. The Wall Street Journal´da yer alan haber ayrıca, görüşmelerin Şangay´da düzenlenmesinin, Pekin´in iki ülke arasındaki ticari görüşmelerden büyük beklentileri olmadığına işaret ettiğini iddia etti.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Salı günü Çin´li meslektaşlarıyla görüşecek.

(DHA)