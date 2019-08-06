ABD borsalarını ticaret savaşı vurdu...

ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetleri ABD-Çin kur savaşlarının başlayacağına yönelik kaygıları tetikledi. Çin ile ABD ticaret savaşlarının derinleşmesi borsalarda sert düşüşe neden oldu.

ABD Borsalardaki kayıplar neredeyse yüzde 3'ü aştı. S&P 500 yüzde 3 düşüşle 2 bin 844 bin puandan kapanarak yılın en düşük seviyesine indi.

Çin'in para birimi Yuan'ın 2008 yılının Mayıs ayından bu yana en düşük düzeye gerilemesini eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i büyük bir ihlal yaparak para biriminin değerini düşürdüğünü iddia etmişti. 2008'den beri Dolar/Yuan kuru, ilk kez 7'yi aşmıştı.

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Avrupa borsalarının kapanışında gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,31 değer kaybederek 369,43 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,47 azalarak 7.223,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,80 düşerek 11.658,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,19 değer kaybederek 5.241,55 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,30 gerileyerek 20.773,30 puana indi.

(ntv.com.tr)