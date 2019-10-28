ABD 2012'den sonraki en büyük bütçe açığını verdi

  • Bist 100
    99838.3
  • Dolar
    5,7312
  • Euro
    6,3611
  • Altın
    277,4100
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yarın ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de İETT, metrobüs, metro bedava mı? Yarın ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de İETT, metrobüs, metro bedava mı?
Milli takım antrenörü kazada hayatını kaybetti Milli takım antrenörü kazada hayatını kaybetti
Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada
Yıldız oyuncu açıkladı! 'Beşiktaş'tan teklif aldım' Yıldız oyuncu açıkladı! 'Beşiktaş'tan teklif aldım'
Manken Elif Ece Uzun evlendi Manken Elif Ece Uzun evlendi
Falcao'nun eşinden eleştirilere yanıt geldi Falcao'nun eşinden eleştirilere yanıt geldi
Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada
Irak'taki gösterilerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor Irak'taki gösterilerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı
California'nın kuzeyindeki orman yangınında 180 bin kişi tahliye edildi California'nın kuzeyindeki orman yangınında 180 bin kişi tahliye edildi
Lübnanlı Şii alim Şeyh Ali el-Emin: Lübnan'da göstericilerin çeşitliliği ulusal birliği teyit ediyor Lübnanlı Şii alim Şeyh Ali el-Emin: Lübnan'da göstericilerin çeşitliliği ulusal birliği teyit ediyor
'İran 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olacak' 'İran 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olacak'
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı?
Bakan Çavuşoğlu noktayı koydu: Çıkmazlarsa vururuz Bakan Çavuşoğlu noktayı koydu: Çıkmazlarsa vururuz
İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi
Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'ine seçildi Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'ine seçildi
İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi
Bağdat'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor Bağdat'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor
Ahmet Hakan'dan Portakal tespiti: Peşmergeyi bilmeyecek kadar zır cahil, ahkâm kesecek kadar cüretkâr Ahmet Hakan'dan Portakal tespiti: Peşmergeyi bilmeyecek kadar zır cahil, ahkâm kesecek kadar cüretkâr
Cenk Tosun transferde kararını verdi Cenk Tosun transferde kararını verdi
Latin Amerika'da sokakların ateşi yüksek Latin Amerika'da sokakların ateşi yüksek
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırıları: 2 ölü, 10 yaralı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırıları: 2 ölü, 10 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Gazişehir Sumudica ile sözleşme uzattı Gazişehir Sumudica ile sözleşme uzattı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ekim 2019 Pazartesi 13:51:21 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 13:57:46

ABD 2012'den sonraki en büyük bütçe açığını verdi

ABD'de federal bütçe 30 Eylül 2019'da sona eren mali yılda 2012'den bu yana görülen en büyük açığı verdi.

The Balance'ın haberine göre,  2019 mali yılında bütçe açığı 2018 mali yılındaki 779 milyar dolardan 984 milyar dolara çıktı ve böylece bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3.8'den 4.1'e yükseldi.

Bütçe gelirlerinin 3.3 trilyon dolardan 3.5 trilyon dolara yükseldiği 2019 mali yılında, harcamalar ise 4.1 trilyon dolardan 4.4 trilyon dolar düzeyine yükseldi.

Buna karşılık, 2018 yılının Eylül ayında 119 milyar dolar fazla veren bütçe, bu yılın Eylül ayında ise yalnızca 83 milyar dolar fazla verdi.

Eylülde bütçe gelirleri 344 milyar dolardan 374 milyar dolara yükselirken, harcamalar ise 224 milyar dolardan 291 milyar dolara çıktı.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ