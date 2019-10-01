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01 Ekim 2019 Salı 16:29:51 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 16:30:31

AB ülkelerinden kahveye 7,8 milyar avro

AB ülkeleri, kahve ithalatına 7,8 milyar avro harcadı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke, 2018 yılında toplam 7 milyar 826 milyon avroluk kahve ithal etti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),1 Ekim Uluslararası Kahve Günü dolayısıyla kahve ithalatı verilerini paylaştı.

Buna göre, AB üyesi 28 ülkede 2018 yılında 3 milyon 73 bin tonluk kahve ithal edilirken bu ithalata toplam 7 milyar 826 milyon avro harcandı.

Söz konusu dönemde Almanya 1 milyon 99 bin ton, İtalya 587 bin ton, Belçika 277 bin ton, İspanya 260 bin ton, Fransa 220 bin ton ve İngiltere 193 bin ton kahve ithal etti.

AB ülkelerine kahve ihraç eden ülkelerin başında ise Brezilya yer aldı. Brezilya, 2018 yılında AB ülkelerine 901 bin ton kahve ihraç etti. Brezilya'yı 770 bin tonla Vietnam, 228 bin tonla Honduras, 173 bin tonla Kolombiya ve 161 bin tonla Uganda izledi.

(AA)

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