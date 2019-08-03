AB’nin IMF başkan adayı Bulgaristan asıllı Kristalina Georgieva oldu

  • Bist 100
    100.463
  • Dolar
    5,5609
  • Euro
    6,1798
  • Altın
    258,5144
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği ajansın başkanı görevinden ayrıldı Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği ajansın başkanı görevinden ayrıldı
Meriç Nehri kıyısında 3 bin 660 kaçak cep telefonu ele geçirildi Meriç Nehri kıyısında 3 bin 660 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Otomobil askıda kaldı, içindekileri vatandaşlar kurtardı Otomobil askıda kaldı, içindekileri vatandaşlar kurtardı
Jandarma ve MİT sınır ötesi operasyon: Tam bin ton patlayıcı ele geçirildi Jandarma ve MİT sınır ötesi operasyon: Tam bin ton patlayıcı ele geçirildi
Bilal Erdoğan: Yeni Darülaceze'ye herkesin bir tuğla koymasını istiyoruz Bilal Erdoğan: Yeni Darülaceze'ye herkesin bir tuğla koymasını istiyoruz
Bahçeli'nin çağrısı üzerine Kocaeli'de İP'li 2 isim MHP'ye geçti Bahçeli'nin çağrısı üzerine Kocaeli'de İP'li 2 isim MHP'ye geçti
3 aylık Suriyeli kimsesiz bebek hastanede büyüdü 3 aylık Suriyeli kimsesiz bebek hastanede büyüdü
Jandarma ve MİT Suriye'de 1 ton patlayıcı ele geçirdi Jandarma ve MİT Suriye'de 1 ton patlayıcı ele geçirdi
Sofiane Feghouli'den alkışalanacak hareket! İznini yarıda bırakıp takımla çalışmalara başladı Sofiane Feghouli'den alkışalanacak hareket! İznini yarıda bırakıp takımla çalışmalara başladı
Yusuf Yazıcı için Trabzon'a gelen Lille kulübünün yetkilileri şehirden ayrıldı Yusuf Yazıcı için Trabzon'a gelen Lille kulübünün yetkilileri şehirden ayrıldı
TİM üyesi Çetinkaya: Bu tempo ile yıl sonu ihracat hedefi yakalanır TİM üyesi Çetinkaya: Bu tempo ile yıl sonu ihracat hedefi yakalanır
Göztepe, Manuel Fernandes transferinde sona yaklaştı Göztepe, Manuel Fernandes transferinde sona yaklaştı
Galatasaray ve Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa için yeniden devrede Galatasaray ve Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa için yeniden devrede
Kayserispor, Nijeryalı golcü Kayode'yi 1 yıllığına kiralamak istiyor Kayserispor, Nijeryalı golcü Kayode'yi 1 yıllığına kiralamak istiyor
Balıkesir'deki otobüs faciasında teyze ve yeğenin cesedi birbirine sarılmış halde bulundu Balıkesir'deki otobüs faciasında teyze ve yeğenin cesedi birbirine sarılmış halde bulundu
Çocukları ve kuzularıyla Van Gölü'nde serinledi Çocukları ve kuzularıyla Van Gölü'nde serinledi
Başkan Erdoğan: Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum Başkan Erdoğan: Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum
Evde çıkan yangında annenin tehlikeli hareketi, çocuklarının hayatını kurtardı Evde çıkan yangında annenin tehlikeli hareketi, çocuklarının hayatını kurtardı
Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı
Husiler Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı düzenledi Husiler Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı düzenledi
AB’nin IMF başkan adayı Bulgaristan asıllı Kristalina Georgieva oldu AB’nin IMF başkan adayı Bulgaristan asıllı Kristalina Georgieva oldu
ABD Savunma Bakanı Esper: Asya'da ABD orta menzilli füzelerinin yerleştirilmesinden yanayım ABD Savunma Bakanı Esper: Asya'da ABD orta menzilli füzelerinin yerleştirilmesinden yanayım
IKBY Başkanı Barzani'den BM'ye Ezidi çağrısı: Soykırım olarak tanıyın IKBY Başkanı Barzani'den BM'ye Ezidi çağrısı: Soykırım olarak tanıyın
Kaynaşlı Gişeleri yeniden hizmete açıldı Kaynaşlı Gişeleri yeniden hizmete açıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:34:25 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:36:05

AB’nin IMF başkan adayı Bulgaristan asıllı Kristalina Georgieva oldu

Avrupa Birliği (AB) Paris'teki bakanlar toplantısında Uluslararası Para Fonu (IMF) adayı olarak Bulgaristan asıllı Kristalina Georgieva’yı seçti. IMF başkan adaylığı oylamasında Birlik içinde bölünmeler olduğunu gösterdi.

Dünya Bankası’nın başkan yardımcısı olan Bulgar asıllı Kristalina Georgieva rakibi Hollanda’nın eski Maliye Bakanı Jeoren Dijsselbloem’i ikinci turun sonunda geride bırakarak AB’ni IMF başkan adayı olarak seçilmeye başardı. 

Avrupa Birliği Komisyonu’nu görev süresi dolan Jean-Claude Juncker Twitter hesabından tebrik ederek, “KGeorgieva Avrupa’nın IMF direktörü olarak aday gösterilmenden dolayı tebrikler. IMF’nin misyonuna etkin katkıda bulunma konusunda gereken bütün niteliklere sahipsin” ifadelerini kullandı. 
 
Geleneksel olarak IMF Başkanı bir Avrupalı Dünya Bankası’nın başkanı da ABD vatandaşı oluyor. Georgieva, Avrupa Merkez Bankası’nın başkanı olarak atanması sebebiyle IMF Başkanlığından istifa eden Christine Lagarde’den görevi devralacak. 
 
Georgieva, IMF başkan adaylığı süresince Dünya Bankası’ndaki sorumluluklarını askıya alacağını söyledi. IMF başkanlığı için yaş sınırının 65 olması sebebiyle Ağustos’da 66 yaşına girecek olan Giorgieva’nın bu göreve başlaması için AB ve ABD’nin yaş kuralını değiştirmek için harekete geçeceği kaydedildi. 
 
AB’nin IMF başkan adayı seçiminde Hollanda ve Alman grubu Hollanda’nın eski Maliye Bakanı Jeoren Dijsselbloem’i desteklerken Fransız ve güney ve doğu ülkeleri kendi adayları olan Georgieva’yı seçtirmeyi başardı. Georgieva AB’de 2014’den 2016’ya kadar ABD Bütçe ve Uluslararası işbirliği ve kalkınmadan sorumlu ABD Komiseri olarak görev yaptı. 
 
IMF başkanlığı için adayların 6 Eylül’e kadar başvuru yapması bekleniyor. Diğer ülkelerin de IMF başkanlığı için aday gösterilmesi bekleniyor. Ancak IMF’nin en büyük dönerleri olan AB ve ABD’nin daha çok oy payı bulunuyor. IMF’nin 4 Ekime kadar başkanını seçmeyi planladı kaydedildi. 

(İHA)

Jandarma ve MİT Suriye'de 1 ton patlayıcı ele geçirdi
İhracatta müthiş rakam! "Yıl sonu hedefi yakalarız"
Yürek dayanmaz... Hem evladını hem kız kardeşini kaybetti
"SOM-J seyir füzesini Milli Muharip Uçak'ta kullanabiliriz"
Tepkilerden kaçamadı 
Lisanslı dilenciler
Suriyeli çocuğu kaçırıp babadan 20 bin dolar istemişler
Türkiye'den hukuksuz adıma yanıt! Rumlar panikledi
"Ayıp ettiler be ya" "Böyle kardeşlik olmaz olsun"
Londra'da İdlib'teki katliam için açlık grevi
FETÖ'cü Akın İpek’e İngiltere'den milyonlarca liralık darbe
MİT ve emniyetten ortak operasyon! Bursa'da yakalandı
Aleyna Tilki, yine yaptı yapacağını... Arkadaş olmak için çoban arıyor!
Türkiye BMGK'de son kez uyardı
Duayen oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
Terör örgütü PKK Pençe'leniyor: 6 terörist etkisiz halde
Bakan açıkladı! 92 ilaç daha ödeme listesine alındı
Fenerbahçe, Kolarov transferinde mutlu sona çok yaklaştı
Rusya'da protesto gösterilerine katılan 134 kişi askere alındı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ