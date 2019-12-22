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22 Aralık 2019 Pazar 15:15:16 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 15:16:47

85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 22 Aralık ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları yoğun ilgi görüyor. 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 22 Aralık ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? gündemin merakla araştırılan soruları arasında yer alıyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ve eğitimleri 1 Kasım'da biten adaylar, Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavına 8 Aralık Pazar günü girdiler. Sınavdan çıkan adaylar 85. Özel Güvenlik sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Adaylar 85. Özel Güvenlik Sınav soru ve cevap anahtarlarını görüntüleyebiliyor. İşte 85. Özel Güvenlik Sınav soruları ve cevap anahtarı ile 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler..

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ve eğitimleri 1 Kasım'da biten adaylar için Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı 8 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Sınavın üzerinden 2 haftalık sürenin geçmesi ile adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav sonuçlarını bekleyen adaylar 85. Özel Güvenlik Sınav soru ve cevap anahtarlarını görüntüleyebiliyor. İşte 85. Özel Güvenlik Sınav soruları ve cevap anahtarı ile 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler haberimizde..

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85. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SORULAR VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN


 
85. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

85. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2019 henüz açıklanmadı. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak

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