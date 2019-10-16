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16 Ekim 2019 Çarşamba 12:05:50 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:06:47

81 ildeki oda ve borsalardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'deki 81 ilin oda ve borsaları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin "Barış Pınarı Harekatı"na desteklerini duyurmak üzere eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Türkiye'deki 81 ilin oda ve borsaları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin "Barış Pınarı Harekatı"na desteklerini duyurmak üzere eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi.

ATO Congressium'daki toplantıda başkentteki oda ve borsalar adına bildiriyi okuyan ATO Başkanı Gürsel Baran, harekatın evrensel hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Güvelik Konseyinin terörle mücadele kararları ve BM Sözleşmesi'ndeki meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığına dikkati çekerek, "Harekat meşrudur ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, özellikle Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerince son 2 yılda 100'ün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalan Türkiye'nin bu örgütler ve destekçilerine gereken cevabın en güçlü şekilde verildiğini dile getirdi.

Baran, "Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk." diye konuştu.

"Türkiye'nin çabaları Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak"

Dünya kamuoyunun, Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bölgesi için nasıl seferber ettiğini gördüğünü belirten Baran, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır."

Baran, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak hareket edip, bölgede insan haklarını hakim kılma yönünde net bir duruş sergileme noktasında Türkiye'ye destek vermeye davet etti.

İş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye ekonomisine yönelik tehditlere birlik ve beraberlik içinde en güzel cevabı vereceğinin altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Üst kuruluşlarımız, yurt dışındaki muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin haklı duruşunu aktarmaya başladılar. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. İş dünyası olarak devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına inanıyoruz."

Toplantıya, Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Borsası (ATB), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Türkiye Emekliler Derneği temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, toplantının bitiminde asker selamı verdiler. 

(AA)

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