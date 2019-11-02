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02 Kasım 2019 Cumartesi 11:06:07 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 11:06:46

8. Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara'da yapılacak

Turkiye Ruzgar Enerjisi Birligince duzenlenen 8. Turkiye Ruzgar Enerjisi Kongresi 5-6 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğince (TÜREB) düzenlenen 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), 5-6 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

TÜREB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi yapılacak kongrede, Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan rüzgar sektörü, yatırım, teknoloji ve Ar-Ge dahil olmak üzere birçok başlıkta ele alınacak.

Kongre kapsamında, rüzgar sektörünün gelişimine destek sağlayacak yeni Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) açıklanması, rüzgarda yeni stratejik yol haritası ve yan sanayinin geliştirilmesi ana başlıklarına odaklanılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun katkılarıyla yapılacak kongrede, farklı oturumlar ve yuvarlak masa toplantıları ile sektörün sorunları, potansiyeli ve gelecek dönem beklentileri masaya yatırılacak.

Kongrede, rüzgar alanındaki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) uygulamaları, kapasite tahsis modelleri, rüzgarda tedarik zinciri, verimlilik, özsermaye ve finansman konuları da tartışılacak.

"YEKDEM fiyatı 5,22 dolar/cent olmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, rüzgarın Türkiye enerji yelpazesindeki payının özellikle son 7 yılda 3 kat büyüdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mevcut YEKDEM, Aralık 2020'de sona erecek. Biz rüzgarda büyümenin devam etmesi için yeni YEKDEM fiyatının hem sürdürülebilir hem de finanse edilebilir bir çıpa fiyat getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Birçok etkeni gözeterek yaptığımız çalışmalar bu fiyatın kilovatsaat başına 5,22 dolar/cent olarak belirlenmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. İlk olarak yeni mekanizmanın açıklanmasıyla sektör güven ve umut tazeler. 2016 yılında kaydettiği 1500 megavatlık kurulu güç artışının bile üzerine çıkabilir. Bu sebeplerle kongrenin önceki yıllara göre etkisi çok önemli."

Bu arada, TÜREB'in, İzmir'de yanan orman alanlarının yeniden canlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi paydaşları için özel bir kampanya başlattığı duyuruldu. Birlik tarafından, kongreye destek veren her paydaş adına "Hedef 1 Milyon Fidan" kampanyası kapsamında 100 fidan bağışlanacak. 

(AA)

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