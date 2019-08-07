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07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:10:29 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:11:49

74 ilin kredisi mevduatını aştı

Türkiye'de yılın ilk yarısında toplam mevduatı kullandırdığı kredi miktarını karşılayan sadece 7 il bulunurken, 74 ilin kredi/mevduat oranı yüzde 100'ü aştı.

Türkiye'de yılın ilk yarısında toplam mevduatı kullandırdığı kredi miktarını karşılayan sadece 7 il bulunurken, 74 ilin kredi/mevduat oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'un ilk yarısında toplam mevduatı, toplam nakdi kredisini karşılayan il sayısı 7 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 74 il ise mevduatlarından daha fazla kredi kullandırdı.

Türk bankacılık sektöründe kredi/mevduat oranı geçen yıl sonunda yüzde 122,6 düzeyinde bulunurken, haziran sonunda bu oran yüzde 117,2'ye geriledi.

Verilere göre haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin 74 ili de mevduatından fazla kredi çekmiş durumda. Bu illerin başında da Siirt, Erzurum ve Kahramanmaraş geliyor. Kredi/mevduat oranı Siirt'te yüzde 346,4, Erzurum'da yüzde 285,5, Kahramanmaraş'ta yüzde 263,1 ve Ardahan'da yüzde 251,8 düzeyinde gerçekleşti.

Mevduatı borcuna yeten iller arasında ise ilk sırada yüzde 69,6 ile Tunceli gelirken, bunu sırasıyla yüzde 88,9'la Aksaray, yüzde 90,4'le Isparta, yüzde 91'le Zonguldak, yüzde 94,1'le Muğla, yüzde 94,3'le Nevşehir ve yüzde 95'le Erzincan takip ediyor.

Kredi artış hızı en yüksek Elazığ'da, en düşük Karabük'te

Geçen yıl sonunda nakdi kredi hacim 2 trilyon 440 milyar TL seviyesinde iken, 2019'un ilk yarısında nakdi kredi hacmi yüzde 6,6'lık artışla 2 trilyon 603 milyar TL'ye yükseldi.

Yılın altı ayında kredisini en hızlı artıran iller Elazığ, Siirt, Çankırı, Zonguldak ve Balıkesir olarak sıralandı. Son altı aylık dönemde 30 ilin kredi büyüme hızı, Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Kredi artış hızında en yavaş iller ise Karabük, Rize, Yalova, Hatay ve Bolu olarak kayıtlara geçti.

Kredi artış hızı Elazığ'da yüzde 14,7 olurken, Siirt'te yüzde 13,2, Çankırı'da yüzde 13,1, Zonguldak'ta yüzde 12,9 ve Balıkesir'de yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.

Karabük yüzde 0,2'lik sınırlı artışla kredi büyümesi en düşük il oldu. Bu ili yüzde 1,3'le Rize, yüzde 2 ile Yalova, yüzde 2,3'le Hatay ve yüzde 2,4'le Bolu takip etti.

İstanbul, haziran sonu itibarıyla 1 trilyon 49 milyar TL'lik kredi hacmiyle liderliğini sürdürdü. Kredi hacmi açısından İstanbul'u 366,2 milyar TL ile Ankara, 129,3 milyar TL ile İzmir ve 93 milyar TL ile Antalya izledi.

Bayburt 761 milyar TL'lik, Tunceli 1 milyar 59 milyon TL'lik ve Kilis 1 milyar 143 milyon TL'lik kredi hacmiyle son sıralarda yer aldı.

Mevduat artışı en yüksek il Mardin

Türkiye'de mevduat hacmi Aralık 2018 - Haziran 2019 döneminde yüzde 11,7 artış gösterdi. Haziran sonunda 2 trilyon 102 milyar TL olan mevduat hacmi, geçen yıl sonunda 1 trilyon 883 milyar TL düzeyinde gerçekleşmişti.

Yılın ilk altı ayında mevduat hacmi en hızlı artan il yüzde 24'le Mardin oldu. Mardin'in yüzde 22,4 artışla Antalya, yüzde 21,9 artışla Bolu, yüzde 21,7 yükselişle Adıyaman ve yüzde 21,1 artışla Elazığ takip etti.

Mevduat hacmi altı aylık süreçte gerileyen sadece 2 il bulunurken, bunlar yüzde 14'lük düşüşle Yalova, yüzde 10,9'luk azalışla Kilis olarak kayıtlara geçti.

Son altı aylık dönemde 55 ilin mevduat artışı, Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Mevduat artış hızında en yavaşlar iller ise Erzurum, Zonguldak, Çanakkale ve Ankara şeklinde sıralandı.

İstanbul, haziran sonu itibarıyla 991 milyar TL'lik mevduatla liderliğini korurken, bu ili 279,7 milyar TL'lik mevduatla Ankara ve 120,3 milyar TL'lik mevduatla İzmir izledi.

Ardahan 530,8 milyon TL'lik, Bayburt 551,6 milyon TL'lik, Hakkari 874,6 milyon TL'lik ve Hakkari 1,1 milyar TL'lik mevduat hacmiyle son sıralarda yer aldı.

(AA)

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