11 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 01:19:50
7 milyon kişiye 8.3 milyar TL ödeme
Türkiye’deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40’ına hizmet veren Ziraat Bankası, kamu çalışan maaşlarının da Kurban Bayramı öncesi erken ödenmesiyle birlikte 2 günde yaklaşık 7 milyon emekli ve kamu çalışanına 8.3 milyar TL ödeme gerçekleştirdi.
Ayrıca banka, 8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği 15.5 milyon müşteri işlemiyle de rekor kırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Kurban Bayramı öncesinde son 2 gün içinde gerçekleştirilen ödeme ve işlem sayıları Ziraat Bankası’nın operasyonel süreç yönetimi ve kabiliyetinin neticesidir” ifadelerini kullandı.
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