7 milyon kişiye 8.3 milyar TL ödeme

Ayrıca banka, 8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği 15.5 milyon müşteri işlemiyle de rekor kırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Kurban Bayramı öncesinde son 2 gün içinde gerçekleştirilen ödeme ve işlem sayıları Ziraat Bankası’nın operasyonel süreç yönetimi ve kabiliyetinin neticesidir” ifadelerini kullandı.