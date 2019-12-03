7 milyon işçinin zammı masada

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ilk toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

İSTİHDAMI KORUMALIYIZ

Taraflar, toplantının basına açık kısmında açıklamalarda bulundu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk “Temel meselemiz istihdamı korumak olmalı” derken, Türk-İş temsilcisi Nazmi Irgat, asgari ücret için tekliflerinin en az 2 bin 578 lira olduğunu hatırlattı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da, “Asgari ücret desteğinin 200 TL olarak devam etmesini talep ediyoruz” dedi.

3 TOPLANTI DAHA VAR

15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dünkü ilk toplantısının tamamlanmasıyla, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2020 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine bakanlıkta yapılacak.