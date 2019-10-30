Önümüzdeki yıl 60 bin kamu personeli alımı yapılacak. 2020 yılında kamuya 60 bin personel alımı yapılacağı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Alım yapılacağını Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanı Naci Ağbal tarafından ilan edildi. Alım müjdesini duyan vatandaşlar 60 bin kamu personeli alımı ne zaman? Kamu personeli alımı şartları neler? sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. 60 bin kamu personeli alımı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.



2020'DE KAMUYA 60 BİN PERSONEL ALIMI YAPILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanı Naci Ağbal, 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacağının öngörüldüğünü belirtti.

60 BİN KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu personeli alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Kamu personeli alımı başvuru tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

60 BİN KAMU PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınması ile ilgili alım ilanı henüz yayınlanmadı. Alım ilanı yayınlandıktan sonra kamu personeli alımı şartları 2020 da açıklanmış olacak. Kamu personeli alımı şartları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.