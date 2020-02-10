6 TL'nin üzerine çıkmıştı! İşte dolarda son durum

Geçtiğimiz hafta genelinde 5.98-6.00 bandında hareket eden dolar/TL cuma günü 6.04'e yükselmişti. Günü de 6.01 seviyesinden kapatmıştı.

Dolar koronavirüs endişelerinin azalmaya başladığı haftaya 5.9837 liradan başladı ancak 6 TL'nin üzerine sarktı. Dünyada koronavirüse dair haber akışı piyasaları etkilemeye devam ederken Türkiye'de gözler Suriye'de ortaya çıkabilecek olası risklere çevrilmiş durumda.

Bugün açıklanacak veriler arasında önem olarak TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı Kasım 2019 işgücü istatistikleri öne çıkıyor.

BDDK'DAN SWAP HAMLESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10’u ile sınırlandırılması kararı aldığını bildirdi.