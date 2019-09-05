6 milyon rus gelecek

Bu rakamın yarısı temmuz ve ağustos aylarında geldi. Sezonun ekim sonuna kadar uzayacağını söyleyen turizmciler, yıl sonuna kadar ‘6 milyon Rus turist’ rakamına ulaşılacağını söyledi.

YAN PAZARLARDA ARTIŞ

Rus turist sayısında ciddi artışların devam ettiğini söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizmde bazı pazarlarda yaşanan kayıpların alternatifleriyle telafi edildiğini dile getirdi. Ayık, “Dikkati çeken hususlardan birisi ise İngiltere de önemli bir pazar olmaya başladı.

ALTERNATİF PAZAR ETKİSİ

Ukrayna, Polonya başta olmak üzere Macaristan, Çekya, Slovakya, Romanya, Balkan ülkelerinde ciddi artışlar yakaladık. Rusya ve ‘yan pazarlar’ diye tabir ettiğimiz alternatif pazarlarda ciddi artışlar oldu.”