6 ayda 250 milyon TL gelir

Türkiye’nin en önemli ve büyük projelerden olan Marmaray, sağladığı konfor, zaman ve tasarrufun yanında rakamsal anlamda da yüz güldürüyor. Avrupa ve Asya kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlayan Marmaray’ın uzunluğu arttıkça sağladığı gelirde de yükseliş gözleniyor. Denizin altından ulaşım olanağı sunan asrın projesi Marmaray, 8 Mart tarihinde Başkan Erdoğan’ın katıldığı törenle banliyö hattıyla birleşmesiyle, Türkiye ve İstanbul ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Halkalı’dan-Gebze’ye kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan hat, yapılan hesaplamalara göre 9 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 243 milyon TL’lik gelir elde etti.