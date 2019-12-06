6 Aralık altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar?

Vatandaşların en güvendiği yatırım aracı olan altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Son haftalarda yatay bir seyir içinde olan altın uluslararası gerginliklerden beslenerek yönünü yukarı çevirdi. 6 Aralık 2019'ta Kapalıçarşı'da altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor. 6 Aralık'ta gram altın 272,78 TL'den alıcı bulurken Çeyrek altın ise 445,56 TL'den işlem görüyor.

İşte Cumhuriyet altını, yarım altın, 22 ayar bilezik ve Reşat altın fiyatları...

6 Aralık 22 ayar bilezik fiyatları: Alış 248 lira Satış: 250 lira

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın: 445,56 Lira

Gram Altın: 272,78 Lira

Yarım Altın: 891,13 Lira

Cumhuriyet Altını: 1.833,00 Lira

22 ayar bilezik: 250 lira

Reşat altın: 1868 lira