6 Aralık altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar?
Son dönemde dalgalı seyreden altın fiyatları 6 Aralık'ta ABD ve Çin arasında süren Ticaret Savaşının etkisiyle yükselişini sürdürüyor. ABD ve Çin arasında süren görüşmelerinden olumlu sinyaller gelse de henüz nihai bir karar çıkmaması güvenli liman olarak görülen altına talebi artıyor. İşte 6 Aralık 2019 güncel altın fiyatları...
Vatandaşların en güvendiği yatırım aracı olan altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Son haftalarda yatay bir seyir içinde olan altın uluslararası gerginliklerden beslenerek yönünü yukarı çevirdi. 6 Aralık 2019'ta Kapalıçarşı'da altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor. 6 Aralık'ta gram altın 272,78 TL'den alıcı bulurken Çeyrek altın ise 445,56 TL'den işlem görüyor.
İşte Cumhuriyet altını, yarım altın, 22 ayar bilezik ve Reşat altın fiyatları...
6 Aralık 22 ayar bilezik fiyatları: Alış 248 lira Satış: 250 lira
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: 445,56 Lira
Gram Altın: 272,78 Lira
Yarım Altın: 891,13 Lira
Cumhuriyet Altını: 1.833,00 Lira
22 ayar bilezik: 250 lira
Reşat altın: 1868 lira
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- 6 Aralık altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar?