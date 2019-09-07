6.8 milyon kişi BES’lendi

Türkiye’de yaşayan bireylerin, emeklilik döneminde refah seviyelerinin yükseltilmesi hedefiyle kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılım hızla artıyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) raporuna göre, BES katılımcı sayısı 23 Ağustos itibarıyla 6.8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 104.6 milyar TL’ye çıktı.

Katılım sürüyor

2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla sisteme giren 16.2 milyon çalışanın 5.2 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görüldü. Katılımcıların otomatik katılım fon tutarı 6.9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sigorta güvencesi

Türkiye Sigorta Birliği, 2019’un ikinci çeyrek sektör sonuçlarını da açıkladı. Buna göre, sektörün üstlendiği tazminat, yılın ilk yarısında 2018’nin aynı dönemine göre yüzde 23.8 artarak 19.3 milyar TL’ye ulaştı. Sektör, ekonomiye ve vatandaşlara güvence sağlamaya devam etti.