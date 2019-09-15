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15 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 00:23:46

"5G’nin olmazsa olmazı ortak altyapıdır"

5G için fiber ve ortak altyapının önemine dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “5G’nin olmazsa olmazı ortak altyapıdır. Dünyada birçok ülke artık altyapıları ortak hale getiriyor, üstyapıda rekabet ediyor” dedi.

Dünya mobil iletişim sektörüne yön verenlerin buluştuğu Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin (GSMA) Londra’daki merkezini ziyaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, birliğin dünya çapındaki çalışanlarına hem Türkiye’yi hem de Turkcell’i anlattı.

5G ÇAĞI BAŞLIYOR

Ziyarette GSMA’in üst yönetimiyle de bir araya gelen Erkan, birliğin çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, bir yandan Turkcell’in Türkiye’nin dijital ekonomisinin gelişimi için attığı adımları anlatırken diğer yandan da sektörün geleceğine yön verecek olan 5G alanında yapılması gerekenler üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Bu ziyaret öncesinde Londra’da gazetecilerle de bir araya gelen Erkan, sektördeki güncel konular ve Turkcell’in hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı. 5G’ye geçiş için ortak altyapının olmazsa olmaz olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Ortak altyapıyı bugünleri düşünerek yıllar önce dile getiren ilk biz olduk. Bugün geldiğimiz nokta bizim ne kadar haklı olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Dünyada birçok ülke artık altyapıları ortak hale getiriyor, üstyapıda rekabet ediyor.

ZAMAN KAYBETMEYELİM

Önümüzde bir 5G çağı var. 5G sadece bir mobil teknoloji değil, aslında tüm sektörlerin uçtan uca dijitalleşmesi demek. Türkiye’nin 5G ile birlikte yeni bir sıçrama yapabileceğine inanıyorum. O nedenle bizim ortak altyapı, fiber gibi konuları bir an önce çözüme kavuşturup ortak altyapı üzerine neler yapabiliriz, ona bakmamız lazım. Artık hem mevcut altyapıyı ortak kullanmak hem de yeni altyapı çalışmalarını ortak yapmak için artık fazla zaman kaybetmemeliyiz” dedi.

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