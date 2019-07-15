5G baz istasyonları 2023'te kullanımda
Yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi 5G'de, baz istasyonu geliştirme çalışmaları, devlet teşvikiyle desteklenerek 5 yılda tamamlanacak.
TBMM’ye sunulan 11. Kalkınma Planı kapsamında, 5G ve ötesi teknolojiler dahil olmak üzere, yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri, Ar-Ge ve üretim faaliyetleri devlet tarafından teşvik edilecek. Bu sayede 5G baz istasyonu geliştirme çalışmaları 2023'e kadar tamamlanacak.
YERLİ İMKANLA ÜRETİM
Yerli üretim ve Ar-Ge faaliyetleri, yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri çerçevesinde desteklenecek. Nesnelerin internete erişip, diğer cihazlarla iletişime geçmesi ekosisteminde kullanılan donanım ve yazılım ürünlerinin, yerli imkanlarla üretilmesine katkı sağlanacak.
REKABETE YATIRIM
Sektörde rekabet gücünün artırılmasına yönelik, gerekli yatırımlar yapılarak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de birer mevcut Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), “İhtisas Elektronik ve Haberleşme Teknoloji Geliştirme Bölgesi”ne dönüştürülecek. Ortak kullanıma uygun elektronik test ve analiz laboratuvarları oluşturulacak.
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