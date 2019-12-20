572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi

Bakan Selçuk, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

347’si erkek 225’i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi.

Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak.