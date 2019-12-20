20 Aralık 2019 Cuma 15:32:59 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 15:35:30
572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi
Bakan Selçuk, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiğini söyledi
Bakan Selçuk, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
347’si erkek 225’i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi.
Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak.
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