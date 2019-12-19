19 Aralık 2019 Perşembe 14:52:00 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 15:01:48
572 şehit yakını, gazi ve gazi yakının atamaları yarın gerçekleştirilecek
Son Dakika Haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz." dedi.
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