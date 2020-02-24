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24 Şubat 2020 Pazartesi 09:13:53 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:15:31

52 bin öğrenciye 450 milyonluk destek

Son dakika haberine göre; Hükümet sanayi ve teknolojide ihtiyaç duyulan nitelikli elemanları yetiştirmek için mesleki eğitim gören öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Sanayi bölgelerinde 42'si özel toplam 77 meslek lisesinde eğitim göre 52 bin öğrenciye yaklaşık 450 milyon lira destek sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrenci başına 7 bin 420 liraya varan teşvik imkânı sunulduğunu söyledi. Bakan Varank, "Ülkemizin sanayi ve teknoloji politikaları hedefleri doğrultusunda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla desteklerimizi sürdürüyoruz. Kalkınma ajansları aracılığıyla mevcut meslek liselerinin ve yüksek okullarının teknik altyapılarını iyileştirmeye yönelik projelere de 87.7 milyon lira destek sağlandı" diye konuştu.

MEB TARAFINDAN VERİLEN DESTEK 600 MİLYONU GEÇTİ

Bakan Varank, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan mesleki eğitim işbirliği protokolü kapsamında OSB içinde ve dışında açıklanan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrencilere desteğin bu yıl da devam ettiğini anımsattı. Bu kapsamda bugüne kadar öğrenciler için MEB tarafından verilen destek 600 milyon lirayı geçti.

26 ALANDA ÜÇ TAKSİTLE ÖDENİYOR

Eğitim ve öğretim döneminde 26 alanda öğrenci başına yılda üç taksitle ödeme yapılıyor. OSB'ler dışındaki meslek ve teknik liselerde her bir öğrenciye verilecek destek tutarları 9'uncu sınıfta aynı, 10, 11 ve 12'inci sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı olarak belirleniyor. En çok destek verilen alanlar öğrenci başına 7 bin 420 lirayla yenilenebilir enerji teknolojileri oluşturdu.

(Sabah Gazetesi)

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