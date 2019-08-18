50 milyon yolcu YHT ile taşındı

Türkiye, demiryolu ulaşımında, hızlı ve konforlu tren yolculuğuyla 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir arasında açılan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattıyla tanıştı. Böylece, Ankara-Eskişehir arasındaki seyahat süresi 1 saat 25 dakikaya düştü. Türkiye genelinde halen 4 hatta seferlerini sürdüren YHT’yle bugüne kadar 50 milyon yolcu taşındı. Bu yolcuların 14 milyon 537 bini, günde ortalama 14 sefer yapan Ankara-Konya hattını kullandı.

EN YOĞUN HAT ANKARA-KONYA

Ankara-Eskişehir hattında 17 milyon 284 bin, Ankara-İstanbul hattında 13 milyon 321 bin, Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 4 milyon 627 bin yolcu taşındı. Günlük yolcu ortalamalarına bakıldığında, Ankara-Konya hattında 5 bin 900, Ankara-Eskişehir hattında 3 bin 850, Ankara-İstanbul hattında 9 bin ve Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 3 bin 200 yolcu seyahat etti. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yılda en az iki kez yaptırılan ankete göre, Türkiye genelinde YHT'leri tercih eden yolcuların seyahat amaçlarına bakıldığında, yüzde 27,8 ile “akraba ziyareti” ilk sırada yer aldı.