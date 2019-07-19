455 milyar lirayı kartla ödedik
Günümüzde, vergiden bireysel emeklilik, e-ticaretten sigorta ödemelerine kadar hayatın her alanında kartla ödeme yapılıyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, haziran sonu itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 67.9 milyona ve banka kartı adedi 156 milyona ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı ve banka kartı sayısında, sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 14 düzeyinde artış görüldü. 2019'un ilk 6 ayında kartlarla yapılan ödeme tutarı da toplamda 455 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre kartlı ödeme tutarı yüzde 20 arttı. 2018'in ilk yarısında toplam kartlı ödemeler 380 milyar TL düzeyinde gerçekleşmişti.
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