45 dakikalık 5 dakikaya inecek

Çanakkale-İzmir karayolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor. Yüksek turizm potansiyeli dolayısıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan bölgedeki Kazdağları rampaları, projenin tamamlanmasıyla, sürücülerin “korkulu rüyası” olmaktan çıkacak.

MESAFE 24 KİLOMETRE

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve 45 dakikada geçilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları, yapımı devam eden iki tünelin 2023'te tamamlanıp hizmete açılmasıyla, 5 dakika gibi kısa bir sürede geçilebilecek.

KAZILAR TAMAMLANDI

Bin 700 metre uzunluğundaki T1 tünelinde kazı çalışmaları tamamlanarak, beton imalatlarında yüzde 98'e ulaşılan projede, 4 bin metrelik T2 tüneli için kazı çalışmalarının 2022 ortalarında bitirilmesi planlanıyor.