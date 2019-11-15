4. Kamu Bilişim Zirvesi başladı

Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "4. Kamu Bilişim Zirvesi" Antalya'da başladı.

Kundu turizm merkezinde "Kamuda dijital dönüşüm' sloganıyla gerçekleştirilen ve AA'nın "global iletişim ortağı" sponsoru olduğu zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, dijital teknolojilerinin dünyada baş döndürücü bir hızla geliştiğini belirtti.

Koç, değişimin hızının artık her zamankinden daha fazla, etkisinin de her zamankinden daha geniş olduğunu belirterek, önceden sadece konuşmak için kullanılan telefonun 2020 yılında dünyada 4 milyara ulaşan insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Telefonun teknolojik bir araç haline geldiğine ilişkin örnek veren Koç, artık dijitalleşmeden değil, dijital dönüşümden bahsedilmesi gerektiğini vurguladı.

Dijital dönüşümün teknoloji yatırımlarıyla olacağını belirten Koç, "Sosyal ve ekonomik refahı artıracak dijital dönüşüm için öncelikle insan, iz süreçleri ve teknolojik unsurlardaki bütüncül dönüşümden bahsediyoruz. Bu üç saç ayağından herhangi birisi olmaz ise digital dönüşümü gerçekleştiremeyiz. Oyunun kuralları değişiyor. Artık bakış açımızı değiştirmemiz ve daha etkin rol almamız gerekiyor." diye konuştu.

Koç: "Yerli ve milli anlayışla yola çıktık"



Dünyada yılda 41 trilyon gigabyte veri üretildiğini, Türkiye'de ise yılda 500 exabyt yani 500 milyar gigabyt veri üretildiği bilgisini veren Koç, "Verinin değere dönüştürülmesi ancak yerli ve milli bir anlayış ile olur. Nasıl bir avuç toprağımızı canımız pahasına koruyorsak bir bayt verimizi de aynı şekilde korumamız lazım. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak 'Türkiye'nin verisi burada kalacak ve bu veri Türkiye'de değere dönüşecek' diyoruz. Dijital dönüşü sağlayabilmemiz için kamunun aynı dili konuşması lazım. Bunun için de Ulusal Veri Sözlüğü Projesi başlattık. Bu proje bizim dijital dönüşümümüzün can suyu olacak. Nasıl bir canlı susuz yaşayamaz ise yapay zeka teknolojileri de verisiz yaşayamaz. Ulusal Veri Sözlüğü Projesi'nden çıkan çıktılar yapay zekanın can damarı olacak." diye konuştu.

5G ile ilgili yaptıkları çalışmaların yerli ve milli üretim konusunda attıkları adımlardan bir tanesi olduğu bilgisini veren Karagözoğlu, şunları söyledi:

"5G insanları, nesneleri, ulaşımı, sağlığı, evleri, şehirleri her şeyin her yerde yüksek hızla ve kapasitede en az kesinti ve gecikme ile birbirine bağlanması konseptinden yola çıkarak ortaya konmuş bir teknoloji platformu. 5G ve ötesi kavramının ötesi kısmı bizim için iki farklı anlama geliyor. Hem yerli ve milli 5G'yi geliştirirken 5G'nin arkasından gelecek yeni nesil teknolojiler için verimli bir toprak hazırlamış oluyoruz. Hem de 5G'den faydalanacak dikey sektörlere sektör olarak gerekli katkıyı sağlıyoruz. 5G ile ilgili artık tüm dünyanın benimsediği bazı kabuller var. Bunlardan birisi iş modellerini değiştireceği. İşletmecilerin 5G'deki temel kaynağı son kullanıcılar değil hizmet verilen enerji, sağlık, otomotiv gibi sektörler olacak. Son yıllarda tüm büyük otomotiv şirketlerinin otonom sürüş reklamlarını yayınladığını görüyoruz. Bu otonom sürüş teknolojileri verinin anlık diyebileceğimiz hızlarla aktarılmasını öngörüyor."

(AA)