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21 Ocak 2020 Salı 09:29:07 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 09:30:29

3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge son haberler burada

3600 ek göstergede son durum nedir? merak ediliyor. 3600 ek gösterge son haberler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Polis, sağlık personeli, öğretmen ve din görevlilerine getirilmesi planlanan 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ek göstergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte en düşük memur emeklisinin maaşına 650 TL zam gelmiş olacak. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamalar haberimizde..

Polis, sağlık personeli, öğretmen ve din görevlilerine getirilmesi planlanan 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 3600 ek göstergede son durum nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 3600 ek gösterge son haberler yakından takip ediliyor.  Ek göstergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte en düşük memur emeklisinin maaşına 650 TL zam gelmiş olacak. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamalara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

3600 EK GÖSTERGE SON HABERLER

İBRAHİM KALIN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI 

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

Soru cevap kısmında bir basın mensubu 3600 ek göstergenin 2019 yılı sonunda çıkacağı sözünü hatırlattı ve polislere, din görevlilerine, hemşirelere , öğretmenlere 3600 ek gösterge zammında son durumun ne olduğunu sordu. Kalın, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi:

"Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." açıklamasında bulundu.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'DA AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 3600 ek gösterge ile yeni açıklama geldi. Bakan Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Bakana 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların akıbeti de soruldu. Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

ÖMER ÇELİK: "3600 EK GÖSTERGEDE POZİTİF YAKLAŞIMIMIZ SÜRÜYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Çelik, "3600 Ek Gösterge pozitif yaklaşımdır. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerimize bir düzenleme söz konusu. Ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler de gözetilerek yapılmasıdır. Bu şekilde bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması sayın bakan tarafından açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir, pozitif yaklaşım aynen sürmektedir." ifadelerini kullandı. 

Güneş'in haberine göre, Meclis’e gelecek ilk tasarılardan biri uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle bu görevlerden emekli olmuş kişileri kapsaması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi, çözüme kavuşturulması beklenen ilk tasarı. Eğer tasarı Meclis’te kabul edilirse, ek göstergenin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.   

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

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