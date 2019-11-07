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07 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 08:03:27

3600 ek gösterge müjdesi

Memur emeklisinin dört gözle beklediği ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Hazırlanan tasarıya göre emeklinin maaşı yaklaşık 650 TL, ikramiyeler de en az 20 bin lira artacak. 

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memurla memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde sevindirici haber geldi. Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme gelen 3600 ek gösterge taslağında sona yaklaşıldığı öğrenildi.   

HEM AYLIK HEM DE İKRAMİYE 

Ek gösterge, özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak. Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740  lira artacak. 

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar, bulundukları unvanların 1. derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı da aynı olmuyor.

2 MİLYON MEMURU İLGİLENDİRİYOR

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da, emekli maaşı 550, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira, artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, bir milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak. 

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