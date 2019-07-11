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11 Temmuz 2019 Perşembe 09:56:43 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:01:47

3600 ek gösterge 11 Temmuz yeni gelişme var mı? 3600 ek gösterge son durum nedir?

3600 ek gösterge 11 Temmuz yeni gelişme var mı? 3600 ek gösterge son durum nedir? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından yoğun birşekilde araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili olarak öğretmenlere, din görevlilerine, polislere ve hemşirelere müjde vermişti. Meclis'in öncelikli konuları arasında yer alan 3600 ek gösterge hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ek göstergenin 3600'e çıkarılması ile birlikte memurların emekli aylıkları ve ikramiyelerinde artış yaşanmış olacak. 3600 ek göstergeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. 3600 ek gösterge hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

3600 ek gösterge 11 Temmuz yeni gelişme var mı? 3600 ek gösterge son durum nedir? merak ediliyor. 3600 ek gösterge hakkında son durum araştırmaları anlık olarak takip ediliyor. 3600 ek göstergeye ilişkin  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettiriyor. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek.'' dedi. 3600 ek gösterge hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisindne ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 


3600 EKGÖSTERGE 11 TEMMUZ YENİ GELİŞME VAR MI? 

3600 ek gösterge ile ilgili en son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi: “3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran 2018 seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz.” şeklinde açıklama yaptı. 

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

18 Ocak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

NACİ BOSTANCI’DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır" diye konuştu. Ek gösterge artışı ile memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri önemli ölçüde yükselecek.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olacağını açıklamıştı. Meclis takvimine göre, kısa sürede gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

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