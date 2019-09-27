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27 Eylül 2019 Cuma 08:29:00 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 08:29:52

350 turizm firması Van'da buluştu

Yurt içi ve dışından 350 firmanın katıldığı "10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" ile "3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi"nin açılışı yapıldı.

Van'da "10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" ile "3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi"nin açılışı yapıldı.

Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuara yurt içi ile İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak'tan 350 firma katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, açılışta, Van'ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, her medeniyetin izlerini bağrında bugüne taşıyan nadir illerden biri olduğunu söyledi.

Dost ve komşu ülke olan İran ile sosyal ve ekonomik alandaki her türlü ilişkiyi geliştirmek istediklerini belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"İran'la sınırımızdaki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı modernize ettik, yolumuzu yeniledik. Komşu ülke İran'dan da aynı şekilde yol ve kapının bitirilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda sınır kapısının kapanma saatinin uzatılmasını bekliyoruz. Sınır kapısının transit geçişlere açılması gerekiyor. Bu taleplerimiz İran'la ilişkilerimizin gelişmesine katkı sunacaktır. Van, son zamanlarda ciddi bir çekim merkezi haline geldi. Türkiye'de yaşanan durgunluğun aksine Van'da geçen yıla oranla artan bir ticari hareketliliğimiz var. İlimize gelen turistlerin inançları yaşam biçimleri ne olursa olsun biz gelen turisti olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Her gelen turistin gönüllü rehberler olduğunu unutmayalım."

Geçen ay banka sektöründen brifing aldığını anlatan Bilmez, şu anda sadece Van'daki bankalarda 6,5 milyar liranın bulunduğunu vurgulayarak, kentin ekonomik durumunun kötü olmadığını, daha iyiye gideceğine inandığını aktardı.

"Van bölgenin en önemli merkezi"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise fuara katılmak üzere Antalya, Burdur ve Isparta'dan 60 kişilik heyetle geldiklerini belirtti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'yı "Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi" olarak tarif ettiklerini dile getiren Karaloğlu, Türkiye'nin doğu kapısı olan Van'ın da çok büyük turizm ve ticaret potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Van'a yapılacak her yatırımın çevresindeki 5-6 ili de doğrudan etkilediğini ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Van çok güzel bir kent. Antalya olarak tecrübelerimizi paylaşmak, Van'ın tecrübelerinden yararlanmak için buradayız. Van'ın ışığına ışık katmak için buraya geldik. İki şehrin işbirliği önümüzdeki dönemde çok güzel bir sinerji oluşturacak. Antalya olarak İran pazarından daha çok pay almak istiyoruz. Antalya'nın daha çok pay almasının en önemli ayaklarından biri Van'dır. İki ilin arasında oluşacak iş birliğinin hem Van hem Antalya'ya çok şey katacağının bilincini taşıyoruz."

"7 ayda 25 milyon yabancı turist ağırladık"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet de Van'ın, potansiyeliyle ülkenin refahı ve kalkınması açısından önemli bir il olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak ülkenin turizm gelirlerini artırma hedefi doğrultusunda turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesinin, kültür, doğa, tarih, inanç, sağlık, kış, spor ve kongre turizminin gelişiminin önem kazandığını dile getiren Gözet, şunları söyledi:

"Bu turizm türlerinde Van önemli bir yere sahip. Konumu, doğası, kültürü ve inanç merkezleriyle yoğun ilgi gören Van, bu yıl da milyonu bulan sayıda misafiri ağırlıyor. Ülkemiz turizm sektörü genelinde 2017 yılında yaşanan düzelme ve toparlanma sürmektedir. 2019'un 7 aylık bölümünde 2018'in aynı dönemine oranla yüzde 14 artışla ülkemizde yaklaşık 25 milyon yabancı misafirimizi ağırladık. Bölgenin parlayan yıldızı Van, fuarın yaratacağı bilinirlikle farklı ülkelerden daha fazla turisti ağırlayacaktır."

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, stantları dolaştı.

Programa, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Antalya, Isparta ve Burdur'dan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş adamları, ilçe belediye başkanları ile davetliler katıldı.

(AA)

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