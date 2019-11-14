330 bin işçi aranıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılı işgücü piyasası araştırma sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 90 bin işyeri ziyaret edilerek gerçekleştirilen araştırmayla işgücü piyasasının ihtiyaçları tespit ediliyor, temininde güçlük çekilen meslekler belirleniyor, gelecek dönem eğilimleri tahmin ediliyor.

EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANLIĞI

Araştırmaya göre, Türkiye’de toplam istihdamın yüzde 28.9’u imalat sanayiinde, yüzde 22.2’si de toptan ve perakende ticaret sektöründe yer alıyor. Ülkedeki toplam çalışanların yarıdan fazlası bu iki sektörde bulunuyor. Toplam 5 bin 740 farklı meslekte istihdam araştırması yapıldı.

ERKEK SAYISI DAHA FAZLA

Erkekler 5 bin 588, kadınlar da 4 bin 107 farklı meslekte çalışıyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde çalışan sayısının en fazla olduğu meslek satış danışmanlığı olurken, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ile eğitim sektöründe kadın çalışan sayısı erkeklerden daha fazla.

NEDEN ELEMAN AÇIĞI VAR?

Türkiye genelinde her 7 işverenden biri eleman temininde güçlük çektiğini belirtti. Güçlük çekilme nedenlerinin en önemlisi mesleki beceri ve tecrübe eksikliği oldu. Yüksek ücret istenmesi, çalışma ortamının ve koşulların beğenilmemesi, tehlikeli bir meslek olması veya vardiyalı çalışılması da eleman temininde güçlük yaratıyor.

BİR YILDA 1 MİLYON İSTİHDAM

Yeni yatırımlarla Türkiye genelinde bir yılda 1 milyon 105 bin kişilik istihdam artışı öngörülüyor. Yatırım yapmayı planlayan işverenlerin yüzde 65.7’si yeni yatırım değil ilave yatırım yapacağını belirtti. Bilgi ve iletişimle finans ve sigorta sektörlerinde stratejik yatırımlar öne çıktı. Yatırımlar sonucu en fazla istihdam artışı beklenen iller ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya oldu.

ÜNİVERSİTE MEZUNU OLANLAR İÇİN 10 FIRSAT

Yükseköğretim mezunları için açık pozisyon bulunan ilk 10 meslek şöyle:

Pazarlamacılık

Yazılım mühendisliği

Satış danışmanı / uzmanı

Makine mühendisi

Muhasebeci

İthalat – ihracat sorumlusu

İngilizce öğretmeni

Ön muhasebeci

Bilgisayar mühendisi

Zihinsel engelliler öğretmeni

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi

Yazılım destek uzmanı

Bilgisayar mühendisi

Bilgi teknoloji danışmanı

Yazılım geliştiricisi

Yazılım mühendisi

Bilgisayar programcısı

Elektrik-elektronik mühendisi

İş analisti

GELECEĞİN MESLEKLERİ

İşverenlere, gelecek 10 yılda ön plana çıkmasını bekledikleri meslekler de soruldu. Verilen cevaplar, geleceğin aranan mesleklerinde sanayi 4.0 gelişmesinin etkili olduğunu gösterdi. İşte o meslekler:

3 boyutlu katı model teknikeri / mühendisi

3d üretim mühendisi / render uzmanı

Bilişim uzmanı

Biyomedikal mühendisliği

Bütünleyici tıp uzmanı

Drone operatörü

Elektronik pazarlama elemanı

Endüstriyel otomasyon teknikeri

Hibrit araç uzmanı

Homologasyon uzmanı

İklimlendirme teknisyeni / teknikeri

İnovasyon mühendisliği

Nano teknoloji mühendisliği

Network güvenlik uzmanı

Otonom araç mühendisi

Robotik cerrahi

Robotik kodlama eğitmenliği

Siber güvenlik uzmanı

Sürdürülebilir enerji mühendisliği

Uzay teknolojileri uzmanı

Veri analisti

Yapay zeka programcısı

Hangi sektörde ihtiyaç ne kadar?

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 329 bin 285 kişilik açık iş bulunuyor. Her 100 işyerinden 8.4’ünde açık iş var. Açık iş pozisyonlarının 117 bin 135’i imalat; 76 bin 71’i toptan ve perakende ticaret; 41 bin 506’sı konaklama ve yiyecek hizmeti; 18 bin 238’i ise inşaat sektöründe yer alıyor. En çok aranan meslek kadınlarda makineci, erkeklerde üretim imal işçisi oldu. En çok ihtiyaç duyulan iş pozisyonları şöyle sıralandı:

Makineci (Dikiş)

Garson (Servis elemanı)

Satış danışmanı / uzmanı

Üretim imal işçisi

Temizlik görevlisi

Ortacı/ayakçı (tekstil)

Pazarlamacı

Sevkiyat görevlisi

Konfeksiyon işçisi

Kasiyer