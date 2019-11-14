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14 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 23:24:26

330 bin işçi aranıyor

İŞKUR raporuna göre, Türkiye'de yaklaşık 330 bin kişilik açık iş pozisyonu var. En çok eleman ihtiyacı imalat sektöründe yaşanırken, işçi arayan 7 işverenden biri çalışan bulmakta güçlük çekiyor.  

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılı işgücü piyasası araştırma sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 90 bin işyeri ziyaret edilerek gerçekleştirilen araştırmayla işgücü piyasasının ihtiyaçları tespit ediliyor, temininde güçlük çekilen meslekler belirleniyor, gelecek dönem eğilimleri tahmin ediliyor. 

EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANLIĞI 

Araştırmaya göre, Türkiye’de toplam istihdamın yüzde 28.9’u imalat sanayiinde, yüzde 22.2’si de toptan ve perakende ticaret sektöründe yer alıyor. Ülkedeki toplam çalışanların yarıdan fazlası bu iki sektörde bulunuyor. Toplam 5 bin 740 farklı meslekte istihdam araştırması yapıldı. 

ERKEK SAYISI DAHA FAZLA

Erkekler 5 bin 588, kadınlar da 4 bin 107 farklı meslekte çalışıyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde çalışan sayısının en fazla olduğu meslek satış danışmanlığı olurken, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ile eğitim sektöründe kadın çalışan sayısı erkeklerden daha fazla. 

NEDEN ELEMAN AÇIĞI VAR?

Türkiye genelinde her 7 işverenden biri eleman temininde güçlük çektiğini belirtti. Güçlük çekilme nedenlerinin en önemlisi mesleki beceri ve tecrübe eksikliği oldu. Yüksek ücret istenmesi, çalışma ortamının ve koşulların beğenilmemesi, tehlikeli bir meslek olması veya vardiyalı çalışılması da eleman temininde güçlük yaratıyor. 

BİR YILDA 1 MİLYON İSTİHDAM 

Yeni yatırımlarla Türkiye genelinde bir yılda 1 milyon 105 bin kişilik istihdam artışı öngörülüyor.  Yatırım yapmayı planlayan işverenlerin yüzde 65.7’si yeni yatırım değil ilave yatırım yapacağını belirtti. Bilgi ve iletişimle finans ve sigorta sektörlerinde stratejik yatırımlar öne çıktı. Yatırımlar sonucu en fazla istihdam artışı beklenen iller ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya oldu. 

ÜNİVERSİTE MEZUNU OLANLAR İÇİN 10 FIRSAT

Yükseköğretim mezunları için açık pozisyon bulunan ilk 10 meslek şöyle: 

Pazarlamacılık 

Yazılım mühendisliği 

Satış danışmanı / uzmanı 

Makine mühendisi 

Muhasebeci 

İthalat – ihracat sorumlusu 

İngilizce öğretmeni 

Ön muhasebeci 

Bilgisayar mühendisi 

Zihinsel engelliler öğretmeni 

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi 

Yazılım destek uzmanı 

Bilgisayar mühendisi 

Bilgi teknoloji danışmanı 

Yazılım geliştiricisi 

Yazılım mühendisi 

Bilgisayar programcısı 

Elektrik-elektronik mühendisi 

İş analisti 

GELECEĞİN MESLEKLERİ

İşverenlere, gelecek 10 yılda ön plana çıkmasını bekledikleri meslekler de soruldu. Verilen cevaplar, geleceğin aranan mesleklerinde sanayi 4.0 gelişmesinin etkili olduğunu gösterdi. İşte o meslekler: 

3 boyutlu katı model teknikeri / mühendisi 

3d üretim mühendisi / render uzmanı 

Bilişim uzmanı 

Biyomedikal mühendisliği 

Bütünleyici tıp uzmanı 

Drone operatörü 

Elektronik pazarlama elemanı 

Endüstriyel otomasyon teknikeri 

Hibrit araç uzmanı 

Homologasyon uzmanı 

İklimlendirme teknisyeni / teknikeri 

İnovasyon mühendisliği 

Nano teknoloji mühendisliği 

Network güvenlik uzmanı 

Otonom araç mühendisi 

Robotik cerrahi 

Robotik kodlama eğitmenliği 

Siber güvenlik uzmanı 

Sürdürülebilir enerji mühendisliği 

Uzay teknolojileri uzmanı 

Veri analisti 

Yapay zeka programcısı 

Hangi sektörde ihtiyaç ne kadar? 

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 329 bin 285 kişilik açık iş bulunuyor. Her 100 işyerinden 8.4’ünde açık iş var. Açık iş pozisyonlarının 117 bin 135’i imalat; 76 bin 71’i toptan ve perakende ticaret; 41 bin 506’sı konaklama ve yiyecek hizmeti; 18 bin 238’i ise inşaat sektöründe yer alıyor. En çok aranan meslek kadınlarda makineci, erkeklerde üretim imal işçisi oldu. En çok ihtiyaç duyulan iş pozisyonları şöyle sıralandı: 

Makineci (Dikiş) 

Garson (Servis elemanı) 

Satış danışmanı / uzmanı 

Üretim imal işçisi 

Temizlik görevlisi 

Ortacı/ayakçı (tekstil) 

Pazarlamacı 

Sevkiyat görevlisi 

Konfeksiyon işçisi 

Kasiyer 

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