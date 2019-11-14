330 bin işçi aranıyor
İŞKUR raporuna göre, Türkiye'de yaklaşık 330 bin kişilik açık iş pozisyonu var. En çok eleman ihtiyacı imalat sektöründe yaşanırken, işçi arayan 7 işverenden biri çalışan bulmakta güçlük çekiyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılı işgücü piyasası araştırma sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 90 bin işyeri ziyaret edilerek gerçekleştirilen araştırmayla işgücü piyasasının ihtiyaçları tespit ediliyor, temininde güçlük çekilen meslekler belirleniyor, gelecek dönem eğilimleri tahmin ediliyor.
EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANLIĞI
Araştırmaya göre, Türkiye’de toplam istihdamın yüzde 28.9’u imalat sanayiinde, yüzde 22.2’si de toptan ve perakende ticaret sektöründe yer alıyor. Ülkedeki toplam çalışanların yarıdan fazlası bu iki sektörde bulunuyor. Toplam 5 bin 740 farklı meslekte istihdam araştırması yapıldı.
ERKEK SAYISI DAHA FAZLA
Erkekler 5 bin 588, kadınlar da 4 bin 107 farklı meslekte çalışıyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde çalışan sayısının en fazla olduğu meslek satış danışmanlığı olurken, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ile eğitim sektöründe kadın çalışan sayısı erkeklerden daha fazla.
NEDEN ELEMAN AÇIĞI VAR?
Türkiye genelinde her 7 işverenden biri eleman temininde güçlük çektiğini belirtti. Güçlük çekilme nedenlerinin en önemlisi mesleki beceri ve tecrübe eksikliği oldu. Yüksek ücret istenmesi, çalışma ortamının ve koşulların beğenilmemesi, tehlikeli bir meslek olması veya vardiyalı çalışılması da eleman temininde güçlük yaratıyor.
BİR YILDA 1 MİLYON İSTİHDAM
Yeni yatırımlarla Türkiye genelinde bir yılda 1 milyon 105 bin kişilik istihdam artışı öngörülüyor. Yatırım yapmayı planlayan işverenlerin yüzde 65.7’si yeni yatırım değil ilave yatırım yapacağını belirtti. Bilgi ve iletişimle finans ve sigorta sektörlerinde stratejik yatırımlar öne çıktı. Yatırımlar sonucu en fazla istihdam artışı beklenen iller ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya oldu.
ÜNİVERSİTE MEZUNU OLANLAR İÇİN 10 FIRSAT
Yükseköğretim mezunları için açık pozisyon bulunan ilk 10 meslek şöyle:
Pazarlamacılık
Yazılım mühendisliği
Satış danışmanı / uzmanı
Makine mühendisi
Muhasebeci
İthalat – ihracat sorumlusu
İngilizce öğretmeni
Ön muhasebeci
Bilgisayar mühendisi
Zihinsel engelliler öğretmeni
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
Yazılım destek uzmanı
Bilgisayar mühendisi
Bilgi teknoloji danışmanı
Yazılım geliştiricisi
Yazılım mühendisi
Bilgisayar programcısı
Elektrik-elektronik mühendisi
İş analisti
GELECEĞİN MESLEKLERİ
İşverenlere, gelecek 10 yılda ön plana çıkmasını bekledikleri meslekler de soruldu. Verilen cevaplar, geleceğin aranan mesleklerinde sanayi 4.0 gelişmesinin etkili olduğunu gösterdi. İşte o meslekler:
3 boyutlu katı model teknikeri / mühendisi
3d üretim mühendisi / render uzmanı
Bilişim uzmanı
Biyomedikal mühendisliği
Bütünleyici tıp uzmanı
Drone operatörü
Elektronik pazarlama elemanı
Endüstriyel otomasyon teknikeri
Hibrit araç uzmanı
Homologasyon uzmanı
İklimlendirme teknisyeni / teknikeri
İnovasyon mühendisliği
Nano teknoloji mühendisliği
Network güvenlik uzmanı
Otonom araç mühendisi
Robotik cerrahi
Robotik kodlama eğitmenliği
Siber güvenlik uzmanı
Sürdürülebilir enerji mühendisliği
Uzay teknolojileri uzmanı
Veri analisti
Yapay zeka programcısı
Hangi sektörde ihtiyaç ne kadar?
Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 329 bin 285 kişilik açık iş bulunuyor. Her 100 işyerinden 8.4’ünde açık iş var. Açık iş pozisyonlarının 117 bin 135’i imalat; 76 bin 71’i toptan ve perakende ticaret; 41 bin 506’sı konaklama ve yiyecek hizmeti; 18 bin 238’i ise inşaat sektöründe yer alıyor. En çok aranan meslek kadınlarda makineci, erkeklerde üretim imal işçisi oldu. En çok ihtiyaç duyulan iş pozisyonları şöyle sıralandı:
Makineci (Dikiş)
Garson (Servis elemanı)
Satış danışmanı / uzmanı
Üretim imal işçisi
Temizlik görevlisi
Ortacı/ayakçı (tekstil)
Pazarlamacı
Sevkiyat görevlisi
Konfeksiyon işçisi
Kasiyer
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT