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11 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 01:29:05

30 milyar dolar kasada kalacak

Teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle, katma değeri fazla, orta ve yüksek teknoloji ürünleri yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Yatırımcılar proje bazlı teşviklerden yararlanabilecek. Böylelikle 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilecek. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı “uçtan uca yerlileşme” olarak da bilinen ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan en önemli başlıklardan olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın ana amacı, yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi olarak belirlenirken, programla 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi amaçlanıyor. 

CARİ AÇIĞI DÜŞÜRECEK

Program “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonuyla hazırlandı ve ülke ekonomisi için önemli bir kilometre taşı olacak. Söz konusu programla, cari açığı kalıcı olarak azaltmak ve teknoloji öncülüğünde büyümek hedefleniyor. Bu amaç kapsamında sanayide ithal ara malı oranının azalmasıyla cari açık kalıcı olarak düşecek ve Türkiye’nin, küresel rekabette eli güçlenecek. 11. Kalkınma Planı’nda Türkiye'nin sanayi alanındaki stratejik vizyonu ortaya koyulurken, bu vizyon doğrultusunda sanayi alanında ihracatta orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 39’dan yüzde 50’ye çıkarılması planlanıyor. 

HER AŞAMA TAKİP EDİLECEK

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hazırlanırken geleceğin teknolojik ürünleri dikkate alındı. Programda, Ar-Ge, yatırım ve üretim teşvikleri tek pencereden yönetilecek. TÜBİTAK, KOSGEB, sanayi ve Ar-Ge destekleriyle yatırım teşvikleri uçtan uca tanımlanacak, faydayı bütüne yaymak üzere kurgulanacak. Ürünün fikir aşamasından pazara çıkışına kadar desteklendiği, Ar-Ge'den yatırıma, üretimden pazarlamaya kadar takip edildiği bir süreç işletilecek.

STRATEJİK YATIRIM TEŞVİKİ

Programa göre desteklenen projelere sadece yatırımcılar değil, üretilecek ürünün alıcıları da dahil edilecek. Üretici ve alıcı birlikte desteklenecek. Kamunun alıcı olduğu projelerde alım garantisi mekanizması da çalışacak. Kalkınma Ajansları, programın yatırımcılara tanıtımında ve üretici-alıcı eşleştirmelerinde aktif rol oynayacak. Program çerçevesinde desteklenen yatırımlar stratejik yatırım teşviki alacak. 50 milyon liranın üzerindeki yatırımlar ise proje bazlı teşviklerden yararlanabilecek.

HANGİ ALAN VE ÜRÜNLER DESTEKLENECEK?

Bakanlık, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat, eczacılık, kimya ve ulaşım araçları sektörlerinden ürün listeleri ilan edecek. Bu listelere ilişkin yatırımcı çağrılarına çıkacak. İlk uygulama, pilot sektör seçilen makineyle başlayacak. Ürün listesi oluşturulurken, geleceğin teknolojik ürünleri dikkate alındı, ara malı ithalatının azaltılması hedeflendi. 

ANALİZ YAPILIYOR

Büyük veri analitik araçları kullanılarak analizler gerçekleştirildi. Ürün listesi, “teknoloji düzeyi, dünya ithalat trendi, Türkiye ihracatı, ithalatı ve dış ticaret farkı, dünyada ilk 3 ihracatçı ülkenin pazar payları, ürün karmaşıklık endeksi, pazar yoğunlaşması, katma değer potansiyeli, ihracatta rekabetçilik, Türkiye’de bu alandaki girişim sayısı ve üretim miktarı, en fazla ticaret yapılan ilk 3 menşe ve çıkış/gidiş ülkesi, ürün benzerlik konumu, ürün ileri ve geri bağları” gibi değişkenler göz önüne alınarak belirlendi.

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