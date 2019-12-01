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01 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 00:18:46

30 bin kişi daha milyoner oldu

Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 248 bin lira olarak hesaplandı.

Milyonerlerin sayısı, 10 ayda 30 bin artarak 191 bine  ulaştı. Bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 199 milyar 102 milyon liraya yükseldi.

Yurtiçinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ekim sonu itibarıyla 213 bin 990 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 10 ayda 33 bin 864 kişi arttı. Milyonerlerin toplam mevduatı ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 289 milyar 779 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 27 bin lira oldu. 2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 10 aylık dönemde 179 milyar 920 milyon lira artış kaydetti.

EN ÇOK DÖVİZ MEVDUATI

Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 508 milyar 747 milyon lirası yerel para cinsi, 679 milyar 62 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 11 milyar 293 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

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