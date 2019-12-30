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30 Aralık 2019 Pazartesi 09:34:01 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:35:23

30 Aralık altın fiyatları inişli çıkışlı! Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yıl sonu hareketliliği sürüyor. 30 Aralık pazartesi günü itibariyle çeyrek altın ve gram altın fiyatları belli oldu. Uzun ve kısa vadede parasını değerlendirmek isteyen vatandaşların tercih ettiği gram altın, alış 289,38 TL, satış 289,65 TL'den çeyrek altın alış 463,01 lira, satış ise 473,56 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları haftanın ilk işlem günü inişli çıkışlı grafik çiziyor. Analistler, Asya'da altın talebinin devam etmesinin yatırımcıların odağına yerleştiğini, altının ons fiyatının 1.490 dolar direncinin aşılması sonrası yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin etkisiyle yükselişini hızlandırdığını ve 1.515,09 dolar seviyesine kadar çıktığına dikkati çekti. Hal böyle olunca altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre 30 Aralık pazartesi günü itibariyle gram altın 289,65 liradan çeyrek altın ise 473,56 liradan işlem görüyor. Peki altın yeni yılda artacak mı? İşte, cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere diğer altın fiyatları...

Çeyrek altın

En çok tercih edilen çeyrek altın alış 463,01 lira, satış ise 473,56 liradan gerçekleşiyor.

Gram altın

Haftanın ilk işlem günü Kapalıçarşı Gram altın, alış 289,38 TL, satış 289,65 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını

30 Aralık pazartesi günü Cumhuriyet altını, alış 1.910,73 TL'den alınırken, satış değeri 1.958,38 TL.

14 ayar altın

14 ayar altın, bugün 165,02 TL'den alınırken, satış değeri 165,13 TL.

18 ayar altın

30 Aralık'ta 18 ayar altın alış değeri 211,34 TL, satış değeri ise 211,48 TL'den işlem görüyor.

Reşat altın

Cumhuriyet altınından sonra en çok rağbet gören Reşat altın alış değeri 1.910,77 TL, satış 1.958,32 TL.

Yarım altın

Pazartesi günü itibariyle yarım altın, 923,52 TL'den alınırken, satış değeri 947,32 TL.

Tam altın

Tam altın, Kapalı Çarşı'da 1.852,83 TL alınıyor. Satış değeri ise 1.888,85 TL.

ALTIN FİYATLARI YENİ YILDA NE OLACAK?

Küresel ekonomide oluşan kırılgan duruma karşılık güvenli liman görevi gören altın, 2020'de de bu rolü oynamaya devam edebilir.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar "Altının ons fiyatında teknik olarak tekrar kalıcı olarak 1.350-1.400 dolar altına gelinmedikçe 2020'de altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devamı mümkün. Gram altında 2020'de 320 lira görülebilir​" ifadelerini kullandı.

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