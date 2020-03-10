3 ülkeyi vuracak düşüş Türkiye'ye yarayacak: Büyük indirim kapıda!

Avusturya'da düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından, petrol fiyatlarında yüzde 30 düşüş gerçekleşti.

Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan bilek güreşinin ardından Suudiler'in nisan ayı kontratlarında 8 dolarlık düşüş yapması ile 31 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları piyasaları da alt üst etti.

Fiyatlardaki rekor düşüşün en fazla Suudi Arabistan, Rusya ve Amerika'da ciddi kayıplara yol açması beklenirken petrol ithalatçısı ülkeler için ise ciddi indirimlerin kapısı aralanacak.

Türkiye'de ilk etapta iç piyasada kullanılan akaryakıt fiyatlarına yansıyacak düşüş doğal gaz tarafındada büyük indirimleri gündeme getirecek.

İNDİRİM ALMAYAN TEK ÜLKEYİZ!

Türkiye, Avrupa’da uzun süreli kontrat anlaşması olan ve Rusya’dan doğal gaz indirimi almayan neredeyse tek ülke konumunda. Son olarak Rus enerji şirketi Gazprom Bulgaristan’a sattığı gazın fiyatında yaklaşık yüzde 40 oranında indirime gittiğini açıkladı.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtladı..

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ!

ABD, Kanada, Katar, BAE, Avustralya gibi ülkelerin doğal gaz üretiminde gaza bastığını, bu sayede son 2 yılda fiyatların yüzde 60’a yakın düştüğü bilgisini veren Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Buna LNG [sıvılaştırılmış doğal gaz] piyasalarında yaşanan gelişmeleri de eklediğinizde fiyatların neredeyse son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğu bir piyasa görüyorsunuz.” dedi.

RUSLAR İLK KEZ AÇIKLADI

Kumbaroğlu, yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa ülkelerinin Rusya ile sıkı bir pazarlığa girdiğini anlatarak, şunları söyledi:

“AB ülkeleri Rusya ile müzakere ederek sadece fiyat indirimi almadılar. Doğal gaz fiyatlarının petrol fiyatlarına endekslenmesinden kurtuldular. Bu gerçeği Rus yetkililer Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği’nin Avrupa konferansında bizzat kendileri ilk kez açıkladılar. Bu nedenle Avrupa’da petrol fiyatlarına endeksli uzun vadeli sözleşmesi olan sadece Türkiye kalmış durumda. Türkiye'nin geçmiş dönem petrol fiyatlarına endeksli sözleşmesi, spot piyasada doğal gaz fiyatları düştüğünde Avrupa'daki diğer müşterilere göre dezavantaja neden oluyor. Spot piyasadaki fiyat düşüşler Avrupa'daki diğer müşterilere yansırken Türkiye'ye yansımıyor.”

TÜRKİYE'NİN LEHİNE

Petrol fiyatlarının koronavirüs etkisi ve Rusya’nın OPEC kararını vetosuyla serbest düşüşe geçtiği şu dönemde Türkiye’nin kullandığı petrol fiyatlarına endeksli fiyat formülünün avantajlı bir durum olduğunun altını çizen Kumbaroğlu, “Bu formüldeki petrol endekslemesi nedeniyle bir sonraki çeyrekte doğalgaz fiyatları zaten düşecek. Ancak petrol fiyatları tekrar yükselişe geçtiğinde fiyat formülü aleyhimize işleyecek.” şeklinde konuştu.

(Yeni Şafak)