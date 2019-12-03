3 Aralık Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Haftanın ikinci günü itibariyle altın fiyatları belli oldu! 3 Aralık salı günü gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları canlı olarak aktarılıyor. Büyük ve küçük yatırımcıların merak ettiği Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre gram altın 269,81 liradan çeyrek altın ise 441,14 liradan işlem görüyor. İşte, cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere 03 Aralık diğer altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan 3 Aralık altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

Gram Altın fiyatı



Gram altın hareketli bir grafik ortaya koydu. Özellikle ABD Başkanı Trump'ın Hong Kong'da göstericileri destekleyen yasayı onaylamasının ardından dolarla birlikte çıkışa geçti. Kısa ve uzun vadeli yatırımcıların en çok tercih ettiği ve satın aldığı altınlar arasında altınlar arasında yer alan gram altın haftaya düşüşle başladı. Gram altın 03 Aralık salı günü itibariyle 269,81 lira seviyesinden serbest piyasada işlem görüyor.

Çeyrek Altın fiyatı



Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca yukarı yönlü hareket etti. Haftanın ilk günü itibariyle 441,14 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yarım Altın fiyatı: 882,28 TL

Tam Altın fiyat: 1.759,16 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı: 1.823,92 TL

Ons fiyatı: 1.461,06 TL

Ata Altın fiyatı: 1.823,92 TL

14 Ayar Bilezik fiyatı: 153,79 TL

18 Ayar Bilezik fiyatı: 196,96 TL

22 Ayar Bilezik fiyatı: 246,07 TL

İkibuçuk Altın fiyatı: 4.381,72 TL

Beşli Altın fiyatı: 8.768,83 TL