  • Bist 100
    108004
  • Dolar
    5,7569
  • Euro
    6,3782
  • Altın
    269,9390
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe, TFF'ye çıkarma yapacak Fenerbahçe, TFF'ye çıkarma yapacak
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, resimli mesajlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, resimli mesajlar
Fenerbahçe, Mohamed Nahiri ile el sıkıştı Fenerbahçe, Mohamed Nahiri ile el sıkıştı
Süper Lig devleri Chuba Akpom'un peşinde Süper Lig devleri Chuba Akpom'un peşinde
ABD Dışişleri Bakanı Esper: Ankara NATO güvenlik planlarını engellememeli ABD Dışişleri Bakanı Esper: Ankara NATO güvenlik planlarını engellememeli
El Halil’de yeni kuşatma El Halil’de yeni kuşatma
Başkan Erdoğan Lonra'ya gidiyor Başkan Erdoğan Lonra'ya gidiyor
Zorunlu hâller dışında ithalat yasak Zorunlu hâller dışında ithalat yasak
İşte yeni Kimlik Kartı Yönetmeliği İşte yeni Kimlik Kartı Yönetmeliği
ABD'den Fransa'ya misilleme ABD'den Fransa'ya misilleme
Küçük esnafın Youtube ile sınavı Küçük esnafın Youtube ile sınavı
Döner değil sabun yiyoruz! Döner değil sabun yiyoruz!
Seferberlik başlatıldı: Dünden beri kayıplar! Seferberlik başlatıldı: Dünden beri kayıplar!
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
3 Aralık Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 3 Aralık Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Cristiano Ronaldo, İtalya'da 'En İyi Oyuncu' ödülünü aldı Cristiano Ronaldo, İtalya'da 'En İyi Oyuncu' ödülünü aldı
3 il kar yağışına teslim! Yollar kapandı... 3 il kar yağışına teslim! Yollar kapandı...
Dolarda enflasyon öncesi son durum! Dolarda enflasyon öncesi son durum!
Denizli'de kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı Denizli'de kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı
Biden, Trump'a sürekli söylüyor! 2019'un kelimesi belli oldu: Varoluşsal Biden, Trump'a sürekli söylüyor! 2019'un kelimesi belli oldu: Varoluşsal
Emekliye 3 maaş avans! Aylık bekleyen alıyor... Emekliye 3 maaş avans! Aylık bekleyen alıyor...
Kadınlara dehşeti yaşatmıştı, o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Kadınlara dehşeti yaşatmıştı, o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Edirne'de kadınlara korkunç saldırı! Kimyasal madde atıp kaçtı Edirne'de kadınlara korkunç saldırı! Kimyasal madde atıp kaçtı
Sanayi gaza bastı! Büyümeye dönüş... Sanayi gaza bastı! Büyümeye dönüş...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 08:53:13 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 08:54:39

3 Aralık Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. 03 Aralık salı günü itibariyle altın fiyatları belli oldu. Birçok yatırımcının tercihi olan cumhuriyet altın alış 1.779,24 satış 1.823,92 çeyrek altın alış 431,33 satış 441,14 gram altın alış 269,58 satış 269,81 işlem görüyor. Peki altında son durum ne? İşte, canlı altın fiyatları...

Haftanın ikinci günü itibariyle altın fiyatları belli oldu! 3 Aralık salı günü gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları canlı olarak aktarılıyor. Büyük ve küçük yatırımcıların merak ettiği Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre gram altın 269,81 liradan çeyrek altın ise 441,14 liradan işlem görüyor. İşte, cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere 03 Aralık diğer altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan 3 Aralık altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

Gram Altın fiyatı

Gram altın hareketli bir grafik ortaya koydu. Özellikle ABD Başkanı Trump'ın Hong Kong'da göstericileri destekleyen yasayı onaylamasının ardından dolarla birlikte çıkışa geçti. Kısa ve uzun vadeli yatırımcıların en çok tercih ettiği ve satın aldığı altınlar arasında altınlar arasında yer alan gram altın haftaya düşüşle başladı. Gram altın 03 Aralık salı günü itibariyle 269,81 lira seviyesinden serbest piyasada işlem görüyor.

Çeyrek Altın fiyatı

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca yukarı yönlü hareket etti. Haftanın ilk günü itibariyle 441,14 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yarım Altın fiyatı: 882,28 TL

Tam Altın fiyat: 1.759,16 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı: 1.823,92 TL

Ons fiyatı: 1.461,06 TL

Ata Altın fiyatı: 1.823,92 TL

14 Ayar Bilezik fiyatı: 153,79 TL

18 Ayar Bilezik fiyatı: 196,96 TL

22 Ayar Bilezik fiyatı: 246,07 TL

İkibuçuk Altın fiyatı: 4.381,72 TL

Beşli Altın fiyatı: 8.768,83 TL

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ