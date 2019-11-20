  • Bist 100
    107748
  • Dolar
    5,7007
  • Euro
    6,3050
  • Altın
    270,4390
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Porto, Aboubakar için 3 milyon Euro bonservis bedeli istiyor! Porto, Aboubakar için 3 milyon Euro bonservis bedeli istiyor!
Mehmet Özdilek: En önemli maçımız Rizesporla Mehmet Özdilek: En önemli maçımız Rizesporla
CHP'li Engin Özkoç'un alçakça sözlerine tepki yağıyor CHP'li Engin Özkoç'un alçakça sözlerine tepki yağıyor
Barış Atay'dan Meclis'te tarihi konuşma: Gezi'yi mumla arayacaksınız! Barış Atay'dan Meclis'te tarihi konuşma: Gezi'yi mumla arayacaksınız!
"CHP FETÖ'ye teslim oldu" itirafını yapan Yılmaz Ateş partisinden ihraç edildi "CHP FETÖ'ye teslim oldu" itirafını yapan Yılmaz Ateş partisinden ihraç edildi
Kocaeli'de 10 inekle süt satmaya başladı, şimdi talebe yetişemiyor Kocaeli'de 10 inekle süt satmaya başladı, şimdi talebe yetişemiyor
3-4 bin TL maaş ile kaynakçı bulamıyorlar! 5 bin kişi alınacak, üniversite şartı yok 3-4 bin TL maaş ile kaynakçı bulamıyorlar! 5 bin kişi alınacak, üniversite şartı yok
Ankaragücü'nde Oscar Scarione sezonu kapattı Ankaragücü'nde Oscar Scarione sezonu kapattı
A101'e bu hafta neler geliyor? A101 21 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında A101'e bu hafta neler geliyor? A101 21 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında
Azil (görevden alma) süreci : Trump'ı en fazla endişelendiren tanık ifade verecek Azil (görevden alma) süreci : Trump'ı en fazla endişelendiren tanık ifade verecek
Fenerbahçe'de Simon Kjaer planı! Hedef Zanka-Kjaer ikilisi Fenerbahçe'de Simon Kjaer planı! Hedef Zanka-Kjaer ikilisi
Borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi Borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi
Antibiyotik reçeteleri 8 yılda yüzde 10 azaldı Antibiyotik reçeteleri 8 yılda yüzde 10 azaldı
KOAH gelişiminde 'biyoyakıt dumanı' tehlikesi KOAH gelişiminde 'biyoyakıt dumanı' tehlikesi
Ekran başında geçirilen zaman şeker ve kafein tüketimini artırıyor Ekran başında geçirilen zaman şeker ve kafein tüketimini artırıyor
Galatasaray'a Başakşehir maçı öncesi Lemina'dan müjdeli haber Galatasaray'a Başakşehir maçı öncesi Lemina'dan müjdeli haber
Türkiye'de üretilen yapay kalp ABD'de tanıtıldı Türkiye'de üretilen yapay kalp ABD'de tanıtıldı
Kayseri'de Camii Kebir'in kapı üstlerine tente yapılması Kayseri'de Camii Kebir'in kapı üstlerine tente yapılması
İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak
MasterChef Murat aylar sonra geri döndü! MasterChef Murat aylar sonra geri döndü!
MasterChef Murat geri döndü! MasterChef Murat geri döndü!
Öğretmen gibi öğretmen, Samed öğretmen Öğretmen gibi öğretmen, Samed öğretmen
Riddick hangi kanalda, saat kaçta? Riddick konusu ne, Riddick oyuncuları kimler? Riddick hangi kanalda, saat kaçta? Riddick konusu ne, Riddick oyuncuları kimler?
Savcılıktan Berk Oktay'a kötü haber! Savcılıktan Berk Oktay'a kötü haber!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Kasım 2019 Çarşamba 15:14:53 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 15:48:11

3-4 bin TL maaş ile kaynakçı bulamıyorlar! 5 bin kişi alınacak, üniversite şartı yok

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, yaptığımız araştırmada en büyük sorunun kalifiye eleman sorunu olduğunu ifade ederek, "Üniversite mezunu arayan yok, meslek sahibi talaşlı imalatta çalışacak 5 bin kişiye ihtiyaç var. 3-4 bin TL aralığında çalışacak kaynakçı bulamıyoruz" dedi.

Yeni dönem sektörel toplantılara başlayan Torbalı Ticaret Odası’nın Başkanı Abdulvahap Olgun, mesleki eğitim ve kalifiye eleman sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İlçede hali hazırda 60 bin çalışan olduğunu ve en az 5 bin mesleki eğitim almış kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Olgun, "Özellikle talaşlı üretimde sanayicimiz aradığı elemanı bulamıyor. CNC operatörü, kaynakçı, tornacı, elektrik teknisyeni, teknik ressam, mobilya döşemecisi ve makine bakımcısı gibi işlerde çalışacak eleman bulmak adeta kara borsaya düşmüş durumda. 3-4 bin TL aralığında çalışacak kaynakçı bulamıyoruz. İŞ-KUR hizmet noktamızda günde 100 civarı başvuru alıyoruz; ama bunların hemen hemen hepsi üniversite mezunu. Yavrularımız üniversitede okuyor ama meslek sahibi olanlar tercih sebebi. Üretimde çalışacak eleman bulmakta giderek zorlaşıyor" dedi.

Mesleki eğitime ilginin gittikçe azaldığının altını çizen Olgun, ilçede endüstri meslek lisesinde metal bölümüne geçtiğimiz sene kayıt olan öğrenci sayısının 14, mezun olan öğrenci sayısının 13, bu sene ise metal bölümüne kayıt olan öğrenci sayısının 11’e düştüğünü söyledi.

Organize sanayi bölgelerinde meslek liselerinin açılmasının önemli olduğunu; fakat buralarda bölgesel olarak bölümlerin tanımlanması gerektiğini vurgulayan Olgun, "Organize sanayi bölgemizde meslek lisesi kuruldu, oldukça önemli; ama milli eğitimin verdiği bölümlerdeki kontenjan çok yanlış oluyor. Öğrencilerin neredeyse yarısı uçak bakım bölümünde okuyor. Bölgemize hiçbir faydası yok. Veliler ve öğrencilerin ilgisini çekiyor, herkes çocuğunu uçak bakım bölümüne kaydettiriyor" şeklinde konuştu.

"SANAYİCİ NİTELİKLİ ELEMAN, MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ DE İŞ BULAMIYOR"

Torbalı’nın 800 işletmeye ev sahipliği yaptığını ve ülke ekonomisine ödediği vergi ve yaptığı ihracatı ile önemli bir katkı koyduğunu ifade eden Olgun, "Mesleki eğitimde Torbalı üs ilan edilmeli. Ciddi bir kampüs kurulması gerekiyor. Sanayici birçok konuda yaşadığı sorunları bir şekilde çözüyor; ama kalifiye eleman sorununu çözmek mümkün olmuyor. Sanayici nitelikli eleman bulamazken üniversitelerde mezun olan öğrencilerimiz de iş bulamıyor. Günümüzde el becerisine ya da beden gücüne sahip kişilerden daha çok; bilgiye ulaşabilen, teknolojiyi kullanabilen, yorum yaparak ortaya çıkan problemlere çözüm üretebilen teknik eleman modeline ihtiyaç var; ama kalifiye eleman sorunu sadece Türkiye’nin değil tüm ülkelerin sorunu. Bizim en büyük zenginliğimiz genç nüfusumuz. Eğer elimizdeki çocukları meslek sahibi yapmazsak önümüzdeki günlerde üretim yapacak, eli üretime değecek insan bulmakta zorlanacağız."

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ