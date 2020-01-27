27 Ocak altın fiyatları hızla yükseliyor! Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem günü yukarı yönlü grafik çiziyor. Çin'de ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsü küresel piyasayı etkiledi. ABD-İran gerilimi sonrası çıktığı 306 lira seviyesinden 290 lira seviyelerine düşen altın fiyatları, 300 lirayı geçti. Uzmanlar altının ons fiyatının 1.490 dolar direncinin aşılması sonrası 1.579,50 dolar seviyesine kadar çıktığına dikkati çekti. Hal böyle olunca altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmişti. Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre 27 Ocak pazartesi günü itibariyle gram altın 302,16 liradan çeyrek altın ise 494,04 liradan işlem görüyor. Peki altın yeni yılda artacak mı? İşte, cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere diğer altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan 27 Ocak altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle

Gram Altın fiyatı: 302,16

Çeyrek Altın fiyatı: 494,04

Yarım Altın fiyatı: 988,08 TL

Tam Altın fiyat: 1.970,11 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı: 2.042,63 TL

Ons fiyatı: 1.579,50 TL

Ata Altın fiyatı: 2.042,63 TL

14 Ayar Bilezik fiyatı: 172,23 TL

18 Ayar Bilezik fiyatı: 220,58 TL

22 Ayar Bilezik fiyatı: 275,57 TL

İkibuçuk Altın fiyatı: 4.907,14 TL

Beşli Altın fiyatı: 9.820,32 TL