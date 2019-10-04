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04 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 02:39:27

26 ay sonra tek hane

Ekonomideki en büyük mücadele alanı olan enflasyonun düşürülmesine yönelik atılan adımlar meyvesini verdi. Yıllık TÜFE, 26 ay sonra tek haneyi görürken, Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yıllık bazda yüzde 9,26 seviyesinde gerçekleşerek, tek haneye geldi. Ocak 2017'de yüzde 9,22, Temmuz 2017'de yüzde 9,79 olarak gerçekleşen enflasyon, çift haneli dalgalı bir seyir izleyen fiyat artışları geçen yıl spekülatif kur atakları nedeniyle ağustosta yüzde 17,9, eylülde yüzde 24,52, ekimde de yüzde 25,24 seviyelerine tırmandı. Geçen yıl enflasyonla mücadele için atılan en önemli adım, ekonomi paydaşlarının ve vatandaşların destek verdiği “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” oldu. 

GÜÇBİRLİĞİYLE DÜŞTÜ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen programa, Ticaret Bakanlığı denetimlerle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOBİ'lere finansman destekleriyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili kuruluşların ürünlerinde yapılan indirimlerle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “kısa çalışma ödeneği” düzenlemesiyle, Merkez Bankası, BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği de, özellikle döviz piyasası ve faiz oranlarına yönelik aldıkları tedbirlerle destek verdi. 

YAZ AYLARINDA GERİLEDİ 

Hükümetin ekonomideki en büyük mücadele alanı olan enflasyonun azaltılmasına ve yüzde 5'in altına indirilmesine yönelik tedbir ve uygulamalar, olumlu sonuçları da beraberinde getirdi. En son yüzde 9,79 ile Temmuz 2017'de tek hane olan yıllık enflasyon, 26 ay sonra yeniden yüzde 9,26 ile tek haneyi gördü. Enflasyon, Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. 

#SonundaKazanacağız 

Bu başarıyı tüm alanlara taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Hedeflerinin başına yazdıkları enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktıklarının altını çizen Albayrak, geçen yıl ağustostaki kur ataklarının ardından, ekonomideki en önemli kazanımı sağladıklarını vurguladı. Albayrak, geçen yıl ekim ayında yüzde 25 olan TÜFE’de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladıklarını belirterek, “Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız.” ifadelerini kullandı. 

HEDEF YÜZDE 5

Son açıklanan 2020-2021 Yeni Ekonomi Programı'nda da enflasyon en önemli mücadele alanlarının başında geldi. Yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirerek, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi programın temel hedefleri arasında yer alırken, enflasyonun 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 olması öngörülüyor. 

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