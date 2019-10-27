  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
240 milyon yolcu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı 240 milyon yolcu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı
Bağdadi'nin öldürülmesinde Türk-ABD askeri makamları bilgi alışverişinde bulundu Bağdadi'nin öldürülmesinde Türk-ABD askeri makamları bilgi alışverişinde bulundu
Unai Emery'den Mesut eleştirilerine yanıt: Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar Unai Emery'den Mesut eleştirilerine yanıt: Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar
Adem Ljajic'e derbi uyarısı: Kendini bu maçta ispat et Adem Ljajic'e derbi uyarısı: Kendini bu maçta ispat et
Fenerbahçe, 9. haftalar baz alındığında gol sayısında geçen sezonu üçe katladı Fenerbahçe, 9. haftalar baz alındığında gol sayısında geçen sezonu üçe katladı
"Türk Siyasi Tarihinde ANAP ve Turgut Özal" "Türk Siyasi Tarihinde ANAP ve Turgut Özal"
Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yaz saati kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulamasına geçildi mi? Yaz saati kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulamasına geçildi mi?
Ankara'da asansör faciası! Ankara'da asansör faciası!
Afganistan'da bomba patladı: Oyun oynayan 5 çocuk öldü Afganistan'da bomba patladı: Oyun oynayan 5 çocuk öldü
Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı
81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur 2019-5" uygulaması gerçekleştirildi 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur 2019-5" uygulaması gerçekleştirildi
Hamza Yazıcı kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler 2 Hamza kimdir? Hamza Yazıcı kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler 2 Hamza kimdir?
Bakan Soylu: Emniyet'e arama kurtarma timi geliyor Bakan Soylu: Emniyet'e arama kurtarma timi geliyor
Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı: 1 yaralı Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı: 1 yaralı
Russell Westbrook, NBA'in efsane ismini geride bıraktı Russell Westbrook, NBA'in efsane ismini geride bıraktı
Serenay Sarıkaya’nın yeni rolü belli oldu: Acıların Kadın Bergen Serenay Sarıkaya’nın yeni rolü belli oldu: Acıların Kadın Bergen
Erzurum'da kışa hazırlık için 800 mezar kazıldı! Erzurum'da kışa hazırlık için 800 mezar kazıldı!
"DAEŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü" İşte iddialara dayanak gösterilen video "DAEŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü" İşte iddialara dayanak gösterilen video
Murat Boz Aslı Enver ayrıldı mı? Murat Boz Aslı Enver çifti yine mi ayrıldı? Murat Boz Aslı Enver ayrıldı mı? Murat Boz Aslı Enver çifti yine mi ayrıldı?
Bozuk hindiyi soslayıp kuzu diye sattılar Bozuk hindiyi soslayıp kuzu diye sattılar
Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı
27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü nedir? Ergoterapi nedir? 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü nedir? Ergoterapi nedir?
"DEAŞ teröristbaşı Ebu Bekir Bağdadi İdlib'te öldürüldü" "DEAŞ teröristbaşı Ebu Bekir Bağdadi İdlib'te öldürüldü"

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ekim 2019 Pazar 12:31:33 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 12:54:25

240 milyon yolcu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) terminal binasını, 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete girmesinden bu yana 10 yıl içerisinde 240 milyon yolcu kullandı.

İSG yetkililerinden alınan bilgilere göre, İSG’nin 41 milyon yolcu kapasiteli mevcut terminal binası, açıldığı tarih olan 31 Ekim 2009'dan itibaren  240 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

2009 yılında başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan mevcut terminal binası ilk yılında 11 milyon 598 bin yolcuya hizmet verdi.

Her yıl yolcu sayısını artıran İSG'de 2018 yılında 34 milyon 58 bin yolcuya hizmet verilirken 2019 yılında bu rakamın 36 milyona ulaşması bekleniyor. 

2009'da 33 milyon yolcu kapasitesiyle açılan mevcut terminal binasında 31 Temmuz 2018 tarihinde genişlemeye gidilmiş, 26 milyon avroya mal olan iç hatlar ek terminal binasıyla kapasite 33 milyondan 41 milyona yükseltilmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ