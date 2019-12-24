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24 Aralık 2019 Salı 09:19:25 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 09:20:46

24 Aralık Altın fiyatları hızlı yükseliş! Gram altın ve Çeyrek altın alış satış ne kadar?

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. 24 Aralık salı günü itibariyle çeyrek ve gram altın fiyatları belli oldu. Birçok yatırımcının tercihi olan cumhuriyet altın alış 1.878,33 satış 1.925,33 çeyrek altın alış 455,35 satış 465,67 gram altın alış 284,60 satış 284,81 işlem görüyor. Peki altın inecek mi çıkacak mı? İşte, canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 24 Aralık salı yani ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı 284,81 liradan, çeyrek altın ise 465,67 liradan işlem görüyor. Son dönemde dünya piyasalarında döviz kurlarının güvenilirliğini kaybetmesi ile birlikte ekonomistler yatırımların altın yönünde olması gerektiğini savundu. Hal böyle olunca altın fiyatları hızla arttı. Kapalıçarşı altın fiyatlarının belli olmasıyla birlikte cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere 24 Aralık diğer altın fiyatlarını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan 24 Aralık altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

Gram Altın fiyatı

Gram altın büyük küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği ve satın aldığı altınlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta boyunca yukarı yönlü hareket eden gram altın fiyatları haftaya yine yükselişle başladı. Kapanışı 282,32 lira düzeyinde olan gram altın, 24 Aralık salı günü 284,81 lira seviyesinden serbest piyasada işlem görüyor.

Çeyrek Altın fiyatı

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca yukarı yönlü hareket etti. Kapanışı 461,59 lira satış fiyatı üzerinden olan çeyrek altın satış fiyatı 465,67 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yarım Altın fiyatı: 931,33 TL

Tam Altın fiyat: 1.856,97 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı: 1.925,33 TL

Ons fiyatı: 1.489,07 TL

Ata Altın fiyatı: 1.925,33 TL

14 Ayar Bilezik fiyatı: 162,34 TL

18 Ayar Bilezik fiyatı: 207,91 TL

22 Ayar Bilezik fiyatı: 259,75 TL

İkibuçuk Altın fiyatı: 4.625,34 TL

Beşli Altın fiyatı: 9.256,37 TL

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