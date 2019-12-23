23 Aralık Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, Çeyrek altın ve Bilezik ne kadar?

Altın fiyatları 23 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı 283,06 liradan, çeyrek altın ise 462,77 liradan işlem görüyor. Son dönemde dünya piyasalarında döviz kurlarının güvenilirliğini kaybetmesi ile birlikte ekonomistler yatırımların altın yönünde olması gerektiğini savundu. Kapalıçarşı altın fiyatlarının belli olmasıyla birlikte cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere 23 Aralık diğer altın fiyatlarını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan 23 Aralık altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

Gram Altın fiyatı



Gram altın büyük küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği ve satın aldığı altınlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta boyunca yukarı yönlü hareket eden gram altın fiyatları haftaya yine yükselişle başladı. Kapanışı 282,32 lira düzeyinde olan gram altın, 23 Aralık pazartesi günü saat 09:00 itibariyle 283,06 lira seviyesinden serbest piyasada işlem görüyor.

Çeyrek Altın fiyatı



Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca yukarı yönlü hareket etti. Kapanışı 461,59 lira satış fiyatı üzerinden olan çeyrek altın satış fiyatı 09:00 itibariyle 462,77 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yarım Altın fiyatı: 925,25 TL

Tam Altın fiyat: 1.844,84 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı: 1.912,75 TL

Ons fiyatı: 1.481,46 TL

Ata Altın fiyatı: 1.912,75 TL

14 Ayar Bilezik fiyatı: 161,28 TL

18 Ayar Bilezik fiyatı: 206,55 TL

22 Ayar Bilezik fiyatı: 258,05 TL

İkibuçuk Altın fiyatı: 4.595,12 TL

Beşli Altın fiyatı: 9.195,91 TL