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21 Ocak 2020 Salı 08:58:24 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 09:00:47

21 Ocak altın fiyatları fırladı! Kapalıçarşı çeyrek altın ve gram altın kritik seviyede!

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yeni haftanın ikinci işlem günü yükselişe geçti 21 Ocak salı günü itibariyle birikimlerini altın olarak yapmak isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenlerin merak ettiği cumhuriyet altın alış 1.968,97 satış 2.017,96 çeyrek altın alış 477,33 satış 488,07 gram altın alış 298,33 satış 298,51 işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne?

Kapalıçarşı altın fiyatları yeni haftanın ikinci işlem gününde dikey seyrediyor. Geçtiğimiz haftalara kıyasla inişli çıkışlı grafik seyreden altın fiyatları belli oldu. Geride bıraktığımız hafta dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek 291 TL'ye kadar gerileyen gram altın tekrar 300 TL sınırına dayandı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 298,51 lirada yer alıyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 488,07 lira, tam tam altın ise 1.946,32 liradan satılıyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte, cumhuriyet altını, yarım altın, 22 ayar bilezik olmak üzere 21 Ocak diğer altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı dalgalı seyirle sürdüren gram altın fiyatları haftanın ikinci işlem günü yukarı yönlü harekete geçti. 298 lira bandını aşan gram altın kritik seviyeye geldi. Bugün ise serbest piyasada gram altın 298,51 lira sınırında işlem örüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları serbest piyasada tıpkı gram altın fiyatlarında olduğu gibi yukarı yönlü hareket ediyor. Buna göre gram altın 477,33 lira alış ve 488,07 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan 21 Ocak altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

Yarım Altın fiyatı: 976,14 TL

Tam Altın fiyat: 1.946,32 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı: 2.017,96 TL

Ons fiyatı: 1.566,93 TL

Ata Altın fiyatı: 2.017,96 TL

14 Ayar Bilezik fiyatı: 170,15 TL

18 Ayar Bilezik fiyatı: 217,92 TL

22 Ayar Bilezik fiyatı: 272,25 TL

İkibuçuk Altın fiyatı: 4.847,88 TL

Beşli Altın fiyatı: 9.701,73 TL

ATLINDAN DAHA ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Atilla, 'Borsada kısa vadeli al-satlar yerine, detaylı analiz yapan yatırımcılar, uzun vadede altından da dövizden de daha çok getiri elde edebiliyor.' dedi.

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