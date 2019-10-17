2020'de yeni rekor beklentisi

Gelecek yıl için rezervasyon almaya başlayan turizm sektörü temsilcileri, bu yılı 50 milyonun üzerinde turist sayısıyla kapatmaya hazırlanan Türkiye'nin, 2020 yılında yeni bir rekora imza atmasını bekliyor. Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ekim ayına güzel bir başlangıç yaptı.

ANTALYA REKORU

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı verilerine göre, ayın 15 gününde kente gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla bir milyona yaklaştı. 1 Ocak-15 Ekim'de ise kente gelen turist sayısı 13 milyon 653 bin kişi oldu. Geçen yıl aynı dönemde 11 milyon 659 bin 218 yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın, bu yılın sonunda 16 milyon turist hedefine ulaşması bekleniyor.

EKİMDE DE ARTIŞ

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Turist sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, sezonun uzamaya yönelik bir eğilim gösterdiğini belirtti. Geçen yıla göre bu yıl ekim ayında da turist sayısının önemli ölçüde arttığını dile getiren Ayık, “Türkiye bundan sonra her yıl yeni bir rekora imza atacak. 2020 de muhtemelen bizim için yeni bir rekor yılı olacak” diye konuştu.