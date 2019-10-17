2020'de yeni rekor beklentisi

  • Bist 100
    94137.2
  • Dolar
    5,8853
  • Euro
    6,5260
  • Altın
    281,3370
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gardaşa jest Gardaşa jest
Kenan İmirzalıoğlu: Tek yumruk olmayı iyi biliriz Kenan İmirzalıoğlu: Tek yumruk olmayı iyi biliriz
Son Dakika... Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673 oldu Son Dakika... Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673 oldu
Kayseri'de YPG/PYD operasyonu: 4 gözaltı Kayseri'de YPG/PYD operasyonu: 4 gözaltı
Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında ortalık karıştı Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında ortalık karıştı
MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi kabul edildi Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi kabul edildi
Suudi Arabistan'da katliam gibi kaza: 35 ölü Suudi Arabistan'da katliam gibi kaza: 35 ölü
Katil İsrail askerleri Nablus'ta 3 Filistinliyi yaraladı Katil İsrail askerleri Nablus'ta 3 Filistinliyi yaraladı
Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti
Trump'tan ABC'ye 'yalan haber' tepkisi Trump'tan ABC'ye 'yalan haber' tepkisi
Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yangın tatbikatı Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yangın tatbikatı
PKK'lılar Almanya'da Türk kökenli kişiyi bıçakla ağır yaraladı PKK'lılar Almanya'da Türk kökenli kişiyi bıçakla ağır yaraladı
Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü
Fransa ve Almanya, silah ihracatı konusunda anlaşma imzaladı Fransa ve Almanya, silah ihracatı konusunda anlaşma imzaladı
ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı
Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek
Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek
İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam
Novak 11’e, Mikel kulübeye Novak 11’e, Mikel kulübeye
'Para hazır' 'Para hazır'
Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi
İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:30:19

2020'de yeni rekor beklentisi

Gelecek yıl yeni bir rekor bekleyen turizmciler, bu yılki 50 milyon rakamının çok üzerinde turist geleceğini söyledi. 

Gelecek yıl için rezervasyon almaya başlayan turizm sektörü temsilcileri, bu yılı 50 milyonun üzerinde turist sayısıyla kapatmaya hazırlanan Türkiye'nin, 2020 yılında yeni bir rekora imza atmasını bekliyor. Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ekim ayına güzel bir başlangıç yaptı. 

ANTALYA REKORU 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı verilerine göre, ayın 15 gününde kente gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla bir milyona yaklaştı. 1 Ocak-15 Ekim'de ise kente gelen turist sayısı 13 milyon 653 bin kişi oldu. Geçen yıl aynı dönemde 11 milyon 659 bin 218 yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın, bu yılın sonunda 16 milyon turist hedefine ulaşması bekleniyor. 

EKİMDE DE ARTIŞ 

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Turist sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, sezonun uzamaya yönelik bir eğilim gösterdiğini belirtti. Geçen yıla göre bu yıl ekim ayında da turist sayısının önemli ölçüde arttığını dile getiren Ayık, “Türkiye bundan sonra her yıl yeni bir rekora imza atacak. 2020 de muhtemelen bizim için yeni bir rekor yılı olacak” diye konuştu. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ