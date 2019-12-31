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31 Aralık 2019 Salı 17:30:49 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 17:32:58

2020'de konut satışında 1,5 milyon adetle tarihi rekor bekleniyor

Sektör temsilcileri, faiz indirimleri sonrası yılın son 4 ayında ipotekli satışlarda yüzde 750'ye varan artışlar yaşandığını, ertelenen talebin harekete geçtiğini belirterek, 2020'de sıfır konutlarda faizlerin yüzde 0,79'a kadar düşecek olmasının sektöre "doping" etkisi yapacağını vurguladı. Gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor.

Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor.

Konut satışlarında 1 milyon 409 bin adet olan rekorun 2020'de kırılabileceğini ve 1,5 milyona ulaşılabileceğini aktaran temsilciler, ikinci el konutlarda faiz oranının yüzde 1'in altında devam edeceğini, ekonomideki iyileşmeyle birlikte satışlarda rekor kırılabileceğini söyledi. 

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, sektörün 2019'dan ders çıkarması gerektiğini, "elini kolunu sallayan" herkesin inşaat işine girmemesi gerektiğinin bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti. 

Durbakayım, ağustostaki faiz indirimleri sonrası eylül ayı ile birlikte konut satışlarında çok ciddi artış olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamu bankalarının birinci el konutlara verilecek kredilerdeki faizleri yüzde 0,79'a düşürmesi yılbaşı piyangosu oldu. Faiz oranlarının konut satışları üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunu yılın ikinci yarısından sonra net şekilde gördük. Faizlerin yüzde 1'in altına inmesiyle konut satışları, aylık bazda 120 bin seviyesinin üzerine yükseldi. 2020'de de yüzde 0,79 faiz oranıyla konut satışlarında bekleyen taleplerin alıma geçeceğini, aylık 120 bin seviyesinin aşılacağını ve yıl sonunda tarihi rekorla 1,5 milyon adedin yakalanabileceğini düşünüyoruz."

 "750 bin lira ve altındaki fiyatlarda konut üretilecek"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu da ekonominin lokomotifi inşaatın 2019'u diğer sektörler gibi zorlu geçirdiğini ifade ederek, özellikle kredi faiz oranlarının aylık bazda yüzde 2'nin üzerine çıkmasının konut satışlarını durma noktasına getirdiğini, yıl içerisinde imar barışı ve kentsel dönüşüm konularının çok konuşulduğunu söyledi.

2020'de lüks konut üretiminde düşüş beklediklerini, inşaat şirketlerinin daha çok fiyatı 750 bin liraya kadar olan konutları üreteceğini belirten Erkurtoğlu, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının da hızlanmasını beklediklerini kaydetti.

"2020, 2019'dan daha iyi geçecek"

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik ise 2019'da faizdeki düşüşün yanı sıra KDV ve tapu harcı indirimi, ilk kez ev alacaklara devlet katkısı ve kredi kullanım tavanının artırılması gibi avantajların sektöre olumlu yansıdığını ifade etti.

Yılbaşında 2019 için 1 milyon konut satışının zor görüldüğünü ancak faiz indirimiyle 11 ayda 1 milyon 147 bin adede yaklaşıldığını aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel bankalar da artık faizleri teker teker yüzde 1'in altına düşürüyor. Faiz oranlarının yüzde 1'in altında olduğu yıllarda konut satışları hep rekor kırdı. Bu kapsamda özellikle birinci el konutlara sağlanan ve daha önce çok az gördüğümüz düşük faiz oranlarıyla yeni rekorlar kırılacaktır. Gelecek yıl, 2019'dan daha iyi geçecektir. Faiz dinamiği dışında, özellikle ilk evini alacak olanlara getirilecek bir teşvikin de sektörü olumlu etkileyeceğini düşünüyorum."

"2020 ciddi bir dengelenme yılı olacak"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, konut sektöründe son aylarda yakalanan ivmenin 2020 için ipucu olacağını belirterek, 2020'nin bu minvalde bir "dengelenme yılı" olacağını söyledi.

Akbal, "Faizler 2017'de yüzde 0,99 iken, 1 milyon 409 bin adet konut satılmıştı. Daha düşük faizle çok rahat bir şekilde yüksek rakamlara ulaşılacaktır. Çünkü tüketicinin kredi maliyetinde ciddi bir düşüş sağlanacak. Bu sayede ertelenen alımlar harekete geçecek." dedi.

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da yılın ilk yarısında özellikle markalı konut üreten şirketlerin yabancıya satışı sırtladığını belirterek, eylülden sonra iç satışta yaşanan artışa değindi.

Yılmaz, "Önümüzde beklentilerle dolu bir yıl var. Ekonomik aktivitedeki göreceli hızlanma, enflasyondaki gerileme ve faizdeki yeni indirim süreçleri, 2020’de gayrimenkul sektöründe ciddi bir hareketliliğin olacağını gösteriyor." dedi.

Bu yılın küresel olarak artan büyüme endişeleri ve buna karşı alınmaya çalışılan tedbirlerle geçtiğini ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yönde hükümetimizin de etkin ve yerinde çalışmaları oldu. Bu yılın tüm koşullarına rağmen özellikle yabancıya satışta, Türk ekonomisi için bir başarı hikayesi yazıldığına inanıyoruz. Yeni bir denge arayışında olan Türk ekonomisinde uygulanan doğru ekonomi politikaları sayesinde gelişmekte olan ülkemiz için olumlu bir yıl olacağı şüphesiz. Özellikle 2019'un son çeyreğinde başlayan dengelenmenin, 2020 yılında da ciddi bir toparlanmaya dönüşeceğini öngörüyoruz."

(AA)

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