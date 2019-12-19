2020'de de tarife aynı! Trafik sigortasına zam yok

Devlet, fahiş zamların önüne geçmek için, 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Buna göre; tüm araç sınıfında, basamaklara ve illere göre bir tavan fiyat belirlenmişti. Uygulama 15 milyon araç sahibini ilgilendiriyor. Tavan fiyat düzenlemesiyle ilk başta belirlenen fiyatların her ay yüzde bir artması öngörülmüştü. Bu, 4 ay sonra değişti.

TEK SEFERLİK YÜZDE 5

24 Ağustos 2017’de yayımlanan ikinci bir genelgeyle aylık artış oranı yüzde birden Eylül 2017 itibarıyla yüzde 1.5’e çıkarıldı. Bu artışa rağmen sigortacıların talebi üzerine Ocak 2018’de tek seferlik ilave yüzde 5’lik zam yapıldı. Bunun ardından tavan fiyatlara her ay yüzde 1.5’lik fark eklenmeye devam etti ve ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yeni yılda, belirlenen tarife dışında bir artış olmayacak.

BASAMAĞA DİKKAT

Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanlar 4’üncü basamak sayılıyor. Sürücüler maddi hasarlı 3, bedeni hasarlı bir kaza yapınca en riskli grup olan 1’inci basamağa düşüyor. Art arda 3 yıl hiç kaza yapmayanlar 7’nci basamağa yükseliyor. 7’nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1’e yaklaştıkça pahalanıyor.

İYİ SÜRÜCÜYE DAHA ÇOK İNDİRİM

Tavan fiyatta, 5'inci kademedeki sürücüye yüzde 15, 6'ncı kademedeki sürücüye yüzde 30, 7'nci kademedeki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4'üncü basamağa göre yapılıyor. Hasar yaptıkça kademe bire doğru düşüyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa yüzde 50 artış uygulanıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1’inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı uygulanıyor.